Установлен источник загадочных радиовспышек

Астрономы впервые смогли точно установить источник одного из самых загадочных типов космических сигналов - долгопериодических радиотранзиентов. Ключом к разгадке стал объект ASKAP J1745, который удалось одновременно наблюдать в радиодиапазоне, видимом свете и рентгеновском излучении.

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Долгопериодические радиотранзиенты представляют собой источники мощных радиовспышек, повторяющихся с интервалами от нескольких минут до нескольких часов. До сих пор их происхождение оставалось предметом споров, а науке было известно лишь около десятка подобных объектов.

Наблюдения показали, что ASKAP J1745 представляет собой тесную двойную систему. В ней белый карлик перетягивает вещество со звезды-компаньона, вращающейся рядом с ним.

Падающее вещество разогревается до высоких температур и вызывает рентгеновские вспышки. Одновременно взаимодействие потоков заряженных частиц с мощным магнитным полем белого карлика порождает регулярные радиосигналы.

По словам авторов работы, ASKAP J1745 стал для астрономов своеобразным "Розеттским камнем" - по аналогии с древней каменной плитой, ставшей главным ключом к дешифровке древнеегипетских иероглифов. Впервые один и тот же источник удалось изучить сразу в нескольких диапазонах электромагнитного спектра, что позволило связать радиовспышки с конкретным физическим механизмом.

Открытие стало важным шагом к пониманию природы долгопериодических радиотранзиентов и может помочь объяснить происхождение других подобных сигналов, обнаруженных в нашей Галактике.