В новых ОС Apple нашли объединяющую iPhone и Mac особенность

Apple впервые использовала единый дизайн стандартных обоев сразу для нескольких платформ. Как сообщает MacRumors, в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate и даже CarPlay применяется общая коллекция изображений под названием Celosia.

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В предыдущие годы каждая операционная система компании получала собственные уникальные обои. В этот раз Apple выбрала единый визуальный стиль с плавными пересекающимися линиями и мягкими тенями, вдохновленными лепестками цветов или сложенной бумагой. В светлой теме используются золотистые и фиолетовые оттенки, а в темной – глубокие синие тона с серебристо-голубыми акцентами. Кроме того, форма элементов складывается в стилизованное число 27, отсылая к версии операционных систем.

В iOS 27 и iPadOS 27 доступны три варианта обоев Celosia – стандартный, Dynamic и Color, каждый из которых имеет светлую и темную версии для экрана блокировки и домашнего экрана.

В macOS 27 Golden Gate пользователям предложены динамические обои Celosia, доступные непосредственно в системе. Поддержку нового дизайна также получил CarPlay: в первой бета-версии платформы обнаружено 14 вариантов обоев Celosia с различными цветовыми схемами для светлого и темного режимов, включая серый, фиолетовый, красный, бирюзовый, синий, коричневый, темно-синий и зеленый цвета, а также специальный вариант Hero.