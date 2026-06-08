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Стало известно, где находятся самые глубокие пещеры на планете

Лера Букина

Список самых глубоких пещер мира возглавляют два объекта, расположенных в одной горной системе на территории Абхазии. Лидирует пещера Веревкина глубиной 2212 метров, на втором месте с отрывом в 13 метров находится пещера Крубера-Воронья (2199 метров), сообщает Live Science со ссылкой на регионального гидролога Службы национальных парков США на Аляске Пола Бургера.

Стало известно, где находятся самые глубокие пещеры на планете
© РИА Новости

Оба объекта находятся на массиве Арабика Гагрского хребта Западного Кавказа. Этот рельеф сформирован легкорастворимыми горными породами — известняками позднеюрского и раннемелового периодов (возраст от 163,5 до 100,5 миллиона лет).

Как пояснила микробиолог и геолог Университета Алабамы Хейзел Бартон, тектонические силы превратили наслоения известняка в вертикальные каменные стены. Вода всегда ищет кратчайший путь вниз, а вертикальное положение пластов способствует образованию экстремально глубоких полостей.

Условия внутри пещер суровы: темно, влажно, среднегодовая температура составляет около 2–3 градусов тепла. Эколог из Университета Лиссабона Ана София Реболейра отметила, что обитающие на таких глубинах организмы адаптируются к дефициту питательных веществ за счет замедленного метаболизма. У большинства из них отсутствуют пигмент и глаза, но развиты длинные придатки, волоски и усики для ориентации в темноте.

Одним из таких существ является Plutomurus ortobalaganensis — бескрылое насекомое из группы ногохвосток, обнаруженное в 2010 году в пещере Крубера на глубине около 1980 метров. Оно до сих пор считается глубочайшим наземным животным. По словам Реболейры, подземные экосистемы жизненно важны для планеты. Пещеры играют ключевую роль в очистке воды, круговороте питательных веществ и хранении углерода, добавила она.