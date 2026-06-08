Стало известно, где находятся самые глубокие пещеры на планете

Список самых глубоких пещер мира возглавляют два объекта, расположенных в одной горной системе на территории Абхазии. Лидирует пещера Веревкина глубиной 2212 метров, на втором месте с отрывом в 13 метров находится пещера Крубера-Воронья (2199 метров), сообщает Live Science со ссылкой на регионального гидролога Службы национальных парков США на Аляске Пола Бургера.

Оба объекта находятся на массиве Арабика Гагрского хребта Западного Кавказа. Этот рельеф сформирован легкорастворимыми горными породами — известняками позднеюрского и раннемелового периодов (возраст от 163,5 до 100,5 миллиона лет).

Как пояснила микробиолог и геолог Университета Алабамы Хейзел Бартон, тектонические силы превратили наслоения известняка в вертикальные каменные стены. Вода всегда ищет кратчайший путь вниз, а вертикальное положение пластов способствует образованию экстремально глубоких полостей.

Условия внутри пещер суровы: темно, влажно, среднегодовая температура составляет около 2–3 градусов тепла. Эколог из Университета Лиссабона Ана София Реболейра отметила, что обитающие на таких глубинах организмы адаптируются к дефициту питательных веществ за счет замедленного метаболизма. У большинства из них отсутствуют пигмент и глаза, но развиты длинные придатки, волоски и усики для ориентации в темноте.

Одним из таких существ является Plutomurus ortobalaganensis — бескрылое насекомое из группы ногохвосток, обнаруженное в 2010 году в пещере Крубера на глубине около 1980 метров. Оно до сих пор считается глубочайшим наземным животным. По словам Реболейры, подземные экосистемы жизненно важны для планеты. Пещеры играют ключевую роль в очистке воды, круговороте питательных веществ и хранении углерода, добавила она.