Оценена роль межзвездных объектов в «недостающей массе» Млечного Пути

По статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv исследователями из Гамбургского университета, обсуждается возможный вклад межзвездных объектов в расчеты темной материи в Млечном Пути.

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Работа связана с растущим интересом к объекту 3I/ATLAS и его роли в понимании популяции межзвездных тел.

Откуда берется «недостающая масса»

Современные оценки темной материи опираются на так называемую проблему недостающей массы. Ее выявляют через кривую вращения Галактики — зависимость скорости движения звезд от расстояния до центра Млечного Пути. Наблюдаемые скорости выше, чем можно объяснить видимой массой звезд и газа, поэтому вводится дополнительный компонент — темная материя.

По данным миссии Gaia, локальная плотность темной материи составляет примерно 0,44 ГэВ/см³ — это означает, сколько энергии (и эквивалентной ей массы) приходится на кубический сантиметр пространства в окрестностях Солнечной системы. При этом природа этого компонента остается неизвестной: он не излучает свет и почти не взаимодействует с обычным веществом, кроме как через гравитацию.

Межзвездные объекты как возможная часть массы

Авторы работы рассматривают альтернативу частичному объяснению «излишней» массы. Межзвездные объекты (ISO) — это тела, пришедшие из других звездных систем. На сегодня надежно подтверждены лишь три: 1I/‘Oumuamua, 2I/Borisov и 3I/ATLAS.

Размеры крупнейшего из них оцениваются в диапазоне радиуса от 0,16 до 2,8 км. Поскольку масса растет пропорционально кубу радиуса, даже небольшие изменения оценки размеров дают значительный разброс в итоговой массе.

Исследователи предполагают, что в Галактике могут существовать миллиарды или триллионы подобных объектов, которые пока невозможно наблюдать напрямую.

Модель и расчеты

Задача работы заключалась в оценке того, какую долю «недостающей массы» могут составлять ISO. Для этого применялось распределение Пуассона — статистический метод, позволяющий оценивать плотность редких объектов на основе ограниченной выборки.

Фактически расчеты опираются на крайне малый набор данных — от одного до трех известных объектов, что авторы отдельно подчеркивают как ключевое ограничение модели.

Тем не менее результат оказался заметным: в зависимости от принятых допущений межзвездные тела могут объяснять от 13% до 45% массы, которую сейчас приписывают темной материи.

Последствия для экспериментов

Если локальная плотность темной материи ниже даже на 10–20%, это напрямую повлияет на расчеты в детекторах частиц. Эксперименты вроде LZ и XENONnT используют ожидаемый поток слабовзаимодействующих частиц (WIMP) для настройки чувствительности. Снижение фоновой плотности на 18% уже потребовало бы пересмотра части параметров.

Ожидается, что новые обзоры неба следующего поколения резко увеличат число обнаруженных межзвездных объектов — возможно, до сотен и тысяч. Это позволит перейти от единичных примеров к статистически значимой выборке. Только после этого станет ясно, могут ли ISO заметно влиять на расчеты массы Галактики или их вклад.