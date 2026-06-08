Крупнейший на Памире ледник переименовали во второй раз

Правительство Таджикистана приняло решение об изменении названия крупнейшего на Памире ледника Ванджях в ледник Таджикистан. Об этом сообщило агентство "Ховар" со ссылкой на постановление правительства республики, которое было подписано 3 июня.

До августа 2023 года этот ледник, расположенный на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области, носил имя Федченко - в честь жившего в XIX веке русского ученого Алексея Федченко. Вместе с ним власти Таджикистана тогда переименовали еще порядка 3 тыс. ледников, хребтов, гор, рек, озер и других географических объектов.

В республике после распада Советского Союза и обретения ею независимости регулярно переименовывают населенные пункты и другие географические объекты. Последний в стране город с советским названием - Чкаловск - в 2016 году был переименован в Бустон, а старейшее в стране Кайраккумское водохранилище изменило название на Бахри Тоджик (Таджикское море). Власти республики мотивировали переименование восстановлением исторических названий и пропагандой национальных ценностей, в особенности среди молодого поколения.

При этом современные географические названия часто повторяются, в частности в 2021 году в стране насчитывалось 25 населенных пунктов с названием "Истиклол". В комитете по языку и терминологии Таджикистана тогда сообщали, что выступают против повторяющихся названий и работают над переименованием.