Вышли новые рекомендации на случай обнаружения внеземного разума

Охотники за внеземными цивилизациями выпустили новые рекомендации на случай получения сигналов от разума за пределами нашей планеты. Они предназначены для исследователей и устанавливают порядок действий, чтобы, случись такое открытие, оно не привело к панике и хаосу.

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Новые протоколы актуализируют инструкции 2010 года. В том, что рано или поздно они потребуются, специалисты не сомневаются. С учетом все возрастающего объема астрономических данных, обнаружение какого-либо сигнала — лишь вопрос времени, убежден председатель комитета Международной академии астронавтики (IAA) по поиску внеземного разума (Seti) профессор Майкл Гарретт.

Кому это нужно

«Не знаю, случится ли это в этом году, в следующем, в следующем десятилетии или в следующем веке. Но рано или поздно кто-то что-то найдет. Возможно, даже не тот, кто специально ищет инопланетян, а тот, кто изучает протопланетные диски или еще бог знает что. И вот для такого человека или группы ученых, которые внезапно столкнутся с грандиозным открытием и задумаются: „А что это значит и каковы последствия?“, и предназначены эти правила», — объясняет он.

Документ предписывает, как проверять возможные свидетельства существования разумных инопланетян, как объявлять о находке, а также как обращаться с данными и хранить их.

По словам Гарретта, за последние 15 лет социальные сети пережили бурный рост. В итоге слухи о неожиданном сигнале могут очень быстро выйти из-под контроля.

«В 2010 году это казалось прекрасным. А теперь стало понятно, что соцсети требуют осторожности. И нужно контролировать освещение открытия в СМИ, дабы они его не исказили», — говорит профессор.

Но при этом важна прозрачность, добавляет он: «Мы знаем, что люди думают, будто от них что-то скрывают, что это правительственные тайны и все такое. Но я так не считаю. По крайней мере, мы, ученые Seti, хотим показать, что мы открыты и прозрачны. Но при этом хотим действовать осторожно и все проверять, прежде чем поднимать ложную тревогу».

Руководство к действию

В протоколах подчеркивается, что исследователи обязаны приложить все усилия для проверки и подтверждения обнаруженных сигналов; отчеты о верификации должны проходить рецензирование, а данные быть общедоступными. Учреждениям и организациям рекомендовано всяческое взаимодействие со СМИ, соцсетями и другими каналами связи, и его следует сделать максимально оперативным, точным и честным.

При этом указано, что отдельные ученые имеют право отказываться от такого взаимодействия, а учреждениям и организациям рекомендуется принимать меры для обеспечения их безопасности.

«Думаю, в 2010 году никто всерьез не задумывался о личной безопасности ученых. Но сейчас это, пожалуй, более актуально, потому что легко вычислить, где человек работает и живет», — считает Гарретт.

По его мнению, степень возможного беспокойства землян в случае получения сигнала от инопланетян может зависеть от расстояния, с которого он придет. Если до его источника не более нескольких тысяч световых лет — это, пожалуй, могло бы дать надежду, что его отправила древняя разумная цивилизация, достигшая технологического могущества — и достаточного уровня мудрости.

«Но если бы обнаружили что-то, скажем, прямо за пределами Солнечной системы, это было бы, пожалуй, довольно страшно», — допускает астроном.

Огласка неизбежна

Профессор Крис Линтотт из Оксфордского университета приветствовал акцент на прозрачности. «На практике новости о любом потенциальном сигнале почти наверняка просочатся наружу задолго до того, как мы сможем быть в чем-то уверены. Необходимость привлекать обсерватории по всему миру для проверки открытия означает, что очень быстро к поиску будут причастны сотни, если не тысячи людей. Пытаться что-то скрыть в такой ситуации крайне сложно, если вообще возможно. Надеюсь, новые правила подтолкнут людей, занимающихся Seti — как и всех ученых — работать открыто и брать с собой в это приключение по поиску жизни во Вселенной как можно больше попутчиков», — уверен Линтотт.

Обновленные правила отражают давнюю приверженность сообщества Seti принципам прозрачности и ответственного отношения к информированию общественности, согласна историк науки из лаборатории открытий и будущего Института SETI.