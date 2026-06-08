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Вышли новые рекомендации на случай обнаружения внеземной разумной жизни

Naukatv.ru

Охотники за внеземными цивилизациями выпустили новые рекомендации на случай получения сигналов от разума за пределами нашей планеты. Они предназначены для исследователей и устанавливают порядок действий, чтобы, случись такое открытие, оно не привело к панике и хаосу.

Вышли новые рекомендации на случай обнаружения внеземного разума
© Naukatv.ru

Новые протоколы актуализируют инструкции 2010 года. В том, что рано или поздно они потребуются, специалисты не сомневаются. С учетом все возрастающего объема астрономических данных, обнаружение какого-либо сигнала — лишь вопрос времени, убежден председатель комитета Международной академии астронавтики (IAA) по поиску внеземного разума (Seti) профессор Майкл Гарретт.

Кому это нужно

«Не знаю, случится ли это в этом году, в следующем, в следующем десятилетии или в следующем веке. Но рано или поздно кто-то что-то найдет. Возможно, даже не тот, кто специально ищет инопланетян, а тот, кто изучает протопланетные диски или еще бог знает что. И вот для такого человека или группы ученых, которые внезапно столкнутся с грандиозным открытием и задумаются: „А что это значит и каковы последствия?“, и предназначены эти правила», — объясняет он.

Документ предписывает, как проверять возможные свидетельства существования разумных инопланетян, как объявлять о находке, а также как обращаться с данными и хранить их.

По словам Гарретта, за последние 15 лет социальные сети пережили бурный рост. В итоге слухи о неожиданном сигнале могут очень быстро выйти из-под контроля.

«В 2010 году это казалось прекрасным. А теперь стало понятно, что соцсети требуют осторожности. И нужно контролировать освещение открытия в СМИ, дабы они его не исказили», — говорит профессор.

Но при этом важна прозрачность, добавляет он: «Мы знаем, что люди думают, будто от них что-то скрывают, что это правительственные тайны и все такое. Но я так не считаю. По крайней мере, мы, ученые Seti, хотим показать, что мы открыты и прозрачны. Но при этом хотим действовать осторожно и все проверять, прежде чем поднимать ложную тревогу».

Руководство к действию

В протоколах подчеркивается, что исследователи обязаны приложить все усилия для проверки и подтверждения обнаруженных сигналов; отчеты о верификации должны проходить рецензирование, а данные быть общедоступными. Учреждениям и организациям рекомендовано всяческое взаимодействие со СМИ, соцсетями и другими каналами связи, и его следует сделать максимально оперативным, точным и честным.

При этом указано, что отдельные ученые имеют право отказываться от такого взаимодействия, а учреждениям и организациям рекомендуется принимать меры для обеспечения их безопасности.

«Думаю, в 2010 году никто всерьез не задумывался о личной безопасности ученых. Но сейчас это, пожалуй, более актуально, потому что легко вычислить, где человек работает и живет», — считает Гарретт.

По его мнению, степень возможного беспокойства землян в случае получения сигнала от инопланетян может зависеть от расстояния, с которого он придет. Если до его источника не более нескольких тысяч световых лет — это, пожалуй, могло бы дать надежду, что его отправила древняя разумная цивилизация, достигшая технологического могущества — и достаточного уровня мудрости.

«Но если бы обнаружили что-то, скажем, прямо за пределами Солнечной системы, это было бы, пожалуй, довольно страшно», — допускает астроном.

Огласка неизбежна

Профессор Крис Линтотт из Оксфордского университета приветствовал акцент на прозрачности. «На практике новости о любом потенциальном сигнале почти наверняка просочатся наружу задолго до того, как мы сможем быть в чем-то уверены. Необходимость привлекать обсерватории по всему миру для проверки открытия означает, что очень быстро к поиску будут причастны сотни, если не тысячи людей. Пытаться что-то скрыть в такой ситуации крайне сложно, если вообще возможно. Надеюсь, новые правила подтолкнут людей, занимающихся Seti — как и всех ученых — работать открыто и брать с собой в это приключение по поиску жизни во Вселенной как можно больше попутчиков», — уверен Линтотт.

Обновленные правила отражают давнюю приверженность сообщества Seti принципам прозрачности и ответственного отношения к информированию общественности, согласна историк науки из лаборатории открытий и будущего Института SETI.

«Инцидент 1965 года с сигналом CTA-102, когда неаккуратная обработка обнаруженного сигнала вызвала глобальную медиаистерию на тему контакта с инопланетянами, отчасти и привел к созданию первых принципов. И он же служит напоминанием — как нам недавно показала и пандемия COVID, — к каким катастрофическим последствиям может привести недостаток информации на неоднозначную тематику. Мир постоянно меняется, и эти принципы пишутся и обновляются с учетом этой реальности», — подытожила она.