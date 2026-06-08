Кракен и волны-убийцы: раскрыты секреты главных мифов о мировом океане

Накануне Всемирного дня океана заместитель директора Института океанологии РАН Александр Осадчиев прокомментировал самые удивительные сведения о морских глубинах, передает kp.ru.

Гигантские кальмары

Моряки веками рассказывали о гигантских кальмарах — кракенах, но ученые не верили в их существование. Лишь в последние десятилетия подводные съемки подтвердили, что десятиметровые монстры действительно плавают в океане.

Самое длинное животное

Самое длинное животное на Земле — не синий кит, а сифонофора. Это не одно существо, а колония, напоминающая прозрачную нить. Ее длина может достигать 40 метров и более, но вытащить сифонофору на поверхность невозможно — она разрушится.

Акула-долгожитель

Гренландская полярная акула может жить до 500 лет. Ученые предполагают, что прямо сейчас в море плавает особь, которая родилась еще до того, как Колумб открыл Америку.

Жизнь под дном

Большая часть биомассы планеты живет не на суше, а под дном океана. Речь идет о грибах, бактериях и вирусах, которые обитают в толще осадочных пород под колоссальным давлением. Их общая масса превышает вес всех людей, слонов, китов, деревьев и насекомых вместе взятых.

Лекарства из глубин

Экстремальные бактерии, живущие в таких условиях, производят уникальные молекулы. Ученые только начинают их изучать и надеются найти среди них, в частности, ключи к созданию антибиотиков нового поколения.

Волны-убийцы

Волны-убийцы высотой 15–20 метров — не выдумка моряков. Спутники подтвердили, что такие волны возникают несколько раз в день по всему Мировому океану, но чаще всего там, где нет ни людей, ни судов.

Остановка Гольфстрима

Остановка Гольфстрима человечеству пока не грозит. В 2021 году в Северную Атлантику попал так называемый «пресный залп» из Арктики, который мог остановить систему течений. Однако катастрофы не случилось. Ученые до сих пор точно не знают, что произойдет при реальной остановке. Одни модели рисуют замерзающую Европу, другие, наоборот, усиление жары. Эксперимент 2021 года показал, что бить тревогу пока рано. По словам Осадчиева, человечество до сих пор бродит в потемках и догадках, а все прогнозы остаются лишь гаданием.