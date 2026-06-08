Ноутбуки на базе Nvidia RTX Spark будут недешевыми

NVIDIA представила платформу RTX Spark на выставке Computex 2026, назвав её «суперчипом», способным обеспечить возможности искусственного интеллекта уровня рабочих станций в тонких и лёгких ноутбуках.

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На ежегодной компьютерной выставке компания подчеркнула способность платформы запускать большие языковые модели локально, обеспечивая до 1 петафлопса вычислительной мощности для ИИ-задач. Хотя NVIDIA пока не раскрыла стоимость новинки, аналитики уже представили предварительные оценки цен на ноутбуки, построенные на базе RTX Spark.

Ссылаясь на отчёт Morgan Stanley, технологический аналитик Макс Вайнбах сообщил в своём аккаунте X, что ноутбуки с чипом NVIDIA RTX Spark N1 могут стоить от $1799. Более производительные модели на базе RTX Spark N1x, по его оценке, будут начинаться от $2899. NVIDIA официально не подтверждала эту информацию, однако слухи о высокой стоимости будущих ноутбуков Lenovo с новыми процессорами уже появлялись в сети.

Платформа RTX Spark представляет собой комплексное решение, объединяющее 20-ядерный процессор Grace и графический процессор Blackwell с 6144 CUDA-ядрами. Кроме того, заявлена поддержка до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X и пропускная способность до 600 ГБ/с между центральным и графическим процессорами благодаря интерфейсу NVLink-C2C.

При этом предполагаемая высокая стоимость RTX Spark может стать серьёзным препятствием для массового распространения платформы. За сумму около $3000 уже доступны игровые ноутбуки с флагманской дискретной видеокартой GeForce RTX 5090 (в ноутбучном исполнении), поэтому NVIDIA фактически придётся конкурировать с собственными решениями.

Первые устройства на базе RTX Spark от Acer, ASUS, Lenovo, HP, Dell, GIGABYTE, Microsoft и MSI ожидаются осенью 2026 года.