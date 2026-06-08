Российские ученые нарушили монополию NASA на прогнозы космической погоды

Проект ученых Института солнечно-земной физики по прогнозированию космической погоды с помощью физически подкрепленных моделей машинного обучения стал одним из победителей конкурса Российского научного фонда (РНФ). Проект рассчитан на 2026-2028 годы, на его реализацию будет направлено семь миллионов рублей ежегодно.

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Как рассказал руководитель проекта, заместитель директора по научно-исследовательской работе, доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич, в результате исследования будет повышена автономность, точность и надежность системы прогнозирования космической погоды, укрепляющая технологический суверенитет России.

"Уязвимость современной технологической инфраструктуры - от спутниковых навигационных систем до энергосетей, авиации и радиосвязи - к воздействию космической погоды растет. Солнечная и геомагнитная активность вызывают значительные возмущения в ионосфере Земли, что влияет на работу этих критически важных сервисов. Поэтому возрастает потребность в точных среднесрочных прогнозах (до 27 суток) космической погоды, составление которых остается серьезным вызовом даже для ведущих мировых центров, - отметил Юрий Ясюкевич. - Почти все прогнозы, имеющиеся сегодня, выполняются на основании данных, полученных спутниками NASA, и на разработанных NASA моделях".

Иркутские ученые в рамках проекта разработают гибридную, физически обоснованную систему прогнозирования ключевых параметров космической погоды (солнечного ветра и геомагнитных индексов), которая объединит современные методы машинного обучения и физические модели солнечно-земных связей. Исследователи планируют построить сквозную цепочку моделей - от наблюдений Солнца до прогноза состояния ионосферы и геомагнитной активности.

По словам одного из исполнителей проекта Сергея Анфиногентова, гибридный подход значительно отличается от того, как работает большинство моделей прогноза состояния ближнего космоса, основанных на нейросетях: "Обычно искусственный интеллект (как часто называют класс моделей, связанных с нейронными сетями) функционирует по принципу "черного ящика": логика работы автоматически определяется из данных на этапе обучения и часто остается неясной даже автору модели. Наш поход несколько отличается: физические законы, действующие в системе Солнце - Земля, будут заложены в каждую модель изначально. Иными словами, мы будем не просто обучать модели прогнозировать состояние околоземного космоса, но и сделаем этот прогноз физически обоснованным".