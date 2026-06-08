Google заключила с SpaceX соглашение на сумму около $30 млрд

Alphabet Inc., материнская компания Google, заключила с SpaceX Илона Маска соглашение о предоставлении облачных услуг, которое предполагает ежемесячные платежи в размере $920 млн и действует до середины 2029 года.

Согласно условиям сделки, Google начнет перечислять средства с октября текущего года и будет делать это вплоть до июня 2029 года, что в общей сложности составит около $30 млрд. При этом у Google есть право расторгнуть контракт, если SpaceX не сможет обеспечить доступ к чипам Nvidia Corp. в рамках соглашения к 30 сентября, с предоставлением льготного периода в один месяц. В Google Cloud пояснили, что данное партнерство призвано помочь компании справиться с беспрецедентным спросом на ее AI-сервисы. В недавнем отчете Alphabet было отмечено, что портфель заказов Google Cloud, то есть объем законтрактованных, но еще не учтенных в качестве выручки работ, почти удвоился по сравнению с предыдущим кварталом, превысив $460 млрд. Представитель Google подчеркнул, что это краткосрочное соглашение необходимо для обеспечения промежуточных мощностей для удовлетворения растущего спроса на платформу агентов Gemini Enterprise, который оказался выше ожиданий.

Стоит отметить, что SpaceX ранее уже подписывала аналогичное соглашение с компанией Anthropic PBC. Через свою дочернюю структуру xAI компания Элона Маска стремится укрепить финансовые показатели и трансформировать свой AI-бизнес в поставщика вычислительной инфраструктуры, что является ключевым направлением, которое компания продвигает в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций. Хотя xAI и отстает в сфере кодинга, она делает ставку на свое преимущество в инфраструктуре ЦОДов. Заключенный контракт предоставляет Google доступ к 110 тысячам графических процессоров Nvidia, а также к центральным процессорам, чипам памяти и другим сопутствующим компонентам. Исходя из мощности чипов Nvidia H200, это может представлять собой более 100 МВт вычислительной мощности, что достаточно для единовременного энергоснабжения 75 тысяч домов. Отношения между Google и SpaceX носят одновременно и партнерский, и конкурентный характер. Ранее в этом году SpaceX раскрыла, что на конец 2025 года Google LLC принадлежала доля в 6,11% в компании. После февральского слияния SpaceX с xAI, компанией Маска в сфере искусственного интеллекта и социальных медиа, согласно подсчетам Bloomberg, Google теперь, вероятно, владеет примерно 5% объединенной SpaceX.