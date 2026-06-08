Ученый рассказал, может ли шаровая молния залететь в квартиру через стекло

Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН и председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков в беседе с РИА Новости рассказал о необычных свойствах этого природного явления. По словам эксперта, шаровая молния способна проникнуть в жилое помещение не только через открытое окно, но и сквозь стекло.

Ранее ученый уже отмечал, что появление шаровых молний зачастую связано с обычными линейными разрядами: каждая такая молния может стать источником образования шаровой. В России подобные явления чаще всего фиксируют в сезон летних гроз — с июня по август.

Бычков пояснил, что шаровая молния легко попадает в здания через открытые оконные проемы. Благодаря крайне малой толщине оболочки (около 20 микрон) она может просачиваться через микроскопические отверстия — размером до миллиметра и даже меньше.

Такие щели могут присутствовать в конструкции закрытого окна или стены. При этом молния не проходит сквозь материал насквозь, а либо использует уже имеющиеся отверстия, либо прожигает их самостоятельно.

В качестве примера исследователь привел недавний случай: в лабораторию поступило оконное стекло, сквозь которое прошла шаровая молния. После проникновения в помещение она перемещалась по комнате и в итоге направилась к электрической розетке. Обнаруженное место входа оказалось крошечным — всего полмиллиметра в диаметре. Ученый уточнил, что движение к розетке обычно вызвано притяжением к электрическому заряду.

Эксперт предостерег: если шаровая молния оказалась внутри помещения, ни в коем случае не стоит пытаться ее поймать или запечатлеть на камеру. Поведение такого разряда непредсказуемо — он может либо самостоятельно угаснуть, либо взорваться.

Продолжительность существования шаровой молнии, как правило, составляет около 20 секунд. За это время она может исчезнуть сама, погаснуть, унестись потоком воздуха или сдетонировать. Бычков особо подчеркнул: из-за высокого электрического заряда встреча с этим явлением несет серьезную опасность — пренебрежение правилами безопасности способно привести к трагическим последствиям.

Шаровые молнии чаще всего появляются в сезон летних гроз. В отличие от обычной линейной молнии, шаровая представляет собой светящийся сгусток энергии. Она может свободно перемещаться в воздухе, проникать в помещения и менять траекторию движения.