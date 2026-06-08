На дне Охотского моря обнаружили необычную бактерию

Найденный в донных осадках Охотского моря новый вид микроорганизмов отличается редкой генетической особенностью, позволяющей активно передвигаться лишь одному из штаммов, отметили ученые.

Открытие сделали специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН, передает РИА «Новости».

В сообщении института говорится: «Ученые из ТИБОХ ДВО РАН выделили из донных осадков две новые бактерии. В сотрудничестве с учеными из ННЦМБ ДВО РАН они описали их как новый вид Marinovum sedimenti, пополнив род Marinovum вторым, помимо Marinovum algicola, видом. Штаммы нового вида показали неожиданное отличие».

В институте пояснили, что штамм KMM 9879 оказался подвижным, у него наблюдались один или два жгутика, расположенные сбоку или на полюсах клетки. Типовой штамм KMM 9989T таких структур не имел и оставался неподвижным. Секрет различий ученые увидели в генетике: у подвижного штамма на внехромосомном элементе нашли полноценный генный кластер сборки жгутиков, тогда как у неподвижного он отсутствовал.

Исследователи подчеркнули, что это редкий пример, когда небольшая генетическая конструкция радикально меняет образ жизни бактерии, делая ее способной к активному перемещению. Новый вид отличается и по экологическим предпочтениям: бактерии растут при температуре от 5 до 35 градусов, при разной солености и на разных веществах. В институте отметили, что открытие расширило представления о микробном разнообразии океана и роли горизонтального переноса генов в адаптации морских бактерий.

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