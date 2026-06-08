Космический мусор грозит сделать климат Земли экстремальным

Российские ученые из Научно-исследовательского испытательного центра Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил Минобороны и Института динамики геосфер имени академика М. А. Садовского РАН пришли к тревожному выводу. Микрофрагменты космического мусора потенциально способны оказать влияние на климат Земли, сообщают «Известия».

Специалисты впервые в мировой практике провели количественную оценку воздействия мелкого техногенного мусора на орбите на интенсивность солнечного излучения, достигающего нашей планеты. Текущие показатели пока не оказывают значимого влияния: в настоящий момент обломки спутников затемняют лишь одну стомиллионную часть солнечного излучения, направленного к Земле.

Однако ситуация может радикально измениться при сохранении нынешних темпов загрязнения околоземного пространства. По прогнозам исследователей, через полвека доля недоходящего до планеты света может возрасти до одной миллионной, а на временном отрезке 80-100 лет снижение поступающей солнечной энергии способно увеличиться еще на три порядка.

Такое масштабное затемнение несет риски для глобальных климатических процессов и природных экосистем. Уменьшение притока солнечной энергии способно трансформировать циркуляцию атмосферных масс и ослабить интенсивность испарения воды. Эти изменения, в свою очередь, могут нарушить привычный режим выпадения осадков и привести к экстремальным климатическим явлениям — в том числе к учащению засух и ураганов.

Другое исследование показало, что солнечная активность ускорила падение космического мусора на Землю. Согласно данным наблюдений, когда активность Солнца достигает примерно 67% от своего пика, скорость падения космического мусора возрастает. Возможно, причина — в более интенсивном ультрафиолетовом излучении.