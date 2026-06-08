Россиянам дали совет по защите Wi-Fi от нежелательных пользователей

Многие ошибочно полагают, что подключение соседа к домашней сети — это лишь незначительное падение скорости, однако на деле такой гость становится проводником для кибератак, рассказал «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.

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«Используя ваш роутер, злоумышленник способен подменить настоящий сайт банка его копией или попробовать проникнуть к вашим умным устройствам. Для защиты достаточно выполнить несколько простых действий через веб-интерфейс роутера. В параметрах безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3, поскольку устаревшие стандарты уже не дают должной защиты», — пояснил Миронов.

Эксперт подчеркнул, что для пароля не подойдут простые слова и последовательности вроде «qwerty». Требуется длинная комбинация, которая будет включать в себя строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы.

«Дополнительным барьером станет отключение видимости сети. После этой настройки ваш Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных соединений у окружающих, и подключиться к нему без предварительного знания имени станет крайне сложно», — добавил Миронов.

Эксперт в области IT Артем Геллер ранее объяснил, что главная техническая защита от скачиваний детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем.