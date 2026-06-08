Ученые назвали одну из главных угроз для человечества

8 июня отмечается Всемирный день океанов.

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Накануне праздника ТАСС поговорил с российскими океанологами, которые рассказали, как роботы в будущем станут исследователями морских глубин, в какой стране больше всего глубоководных аппаратов и влияет ли глобальное потепление на Мировой океан.

Тайны глубин

Океанология только "приоткрывает первую страницу многотомной истории Мирового океана", считает доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Петр Бухарицин.

"В нашей стране пик расцвета наук об океане пришелся на послевоенные годы (1950–70-е). Шло освоение Арктики, Антарктиды, строился океанский научный флот, корабли погоды (научно-исследовательские суда — прим. ТАСС), обитаемые подводные дома и другая техника, проходили комплексные международные экспедиции", — рассказал он.

В изучении океана за последние десятилетия также было сделано несколько научных прорывов, напомнил ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.

"Один из прорывов был связан с появлением спутников, которые стали измерять разные характеристики поверхности океана. Второй серьезный прорыв свершился, когда были запущены беспилотники в океане — так называемая программа буев "Арго", — отметил Осадчиев.

"Арго" — международная система глобального мониторинга Мирового океана, состоящая из почти 4 тыс. роботизированных буев, автономно измеряющих температуру, соленость океанической воды и десятки других данных.

Каждый буй погружается на глубину 2 км, затем поднимается к поверхности и отправляет данные по радиосвязи. За последние 20 лет эта уникальная международная программа "ознаменовала революцию в сборе климатических данных в Мировом океане", указывала Межправительственная океанографическая комиссия при ЮНЕСКО.

Роботы в океане

Океанские глубины по-прежнему изучены недостаточно, поскольку многокилометровая толща воды по отношению к человеку враждебнее космоса. Поэтому одно из центральных направлений океанологии будущего — применение различной робототехники, убежден Бухарицин.

"Это единственная возможность подробного изучения глубин и дна Мирового океана. Искусственный интеллект также нужен и уместен, но не как замена человека, а как его помощник", — подчеркнул ученый.

Аналогию с космосом провел и Осадчиев. Он напомнил, что морская среда очень агрессивна для человека из‑за высокого давления и отсутствия кислорода. Даже на орбите Земли человек может выйти из корабля в скафандре, а на глубине 1 км и более вынужден все время находиться в высокопрочной капсуле, иначе его попросту раздавит.

Обеспечить присутствие человека в толще морской воды очень сложно и дорого, признал Осадчиев. И это главная причина, почему у человечества по‑прежнему много пробелов в понимании процессов, происходящих в Мировом океане.

"Именно беспилотники — путь развития нашего присутствия в океане. С их помощью мы будем проводить измерения, наблюдать, фиксировать какие‑то процессы. Для этого нужны новые материалы, которые выдерживают давление и коррозию, вызываемую соленой морской водой. Нужны новые источники энергии", — рассказал Осадчиев.

В свою очередь, доктор биологических наук, руководитель лаборатории донной фауны океана, и.о. заместителя директора по направлению "Экология морей и океанов" Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Андрей Гебрук в беседе с ТАСС напомнил, что мировая наука все активнее использует телеуправляемые и автономные аппараты, позволяющие изучать Мировой океан без присутствия человека.

Рекордсмен

Главным "двигателем прогресса" в развитии как необитаемых, так и обитаемых глубоководных аппаратов сегодня является Китай, поделился Гебрук. В 2024 году ученый совершил погружение на 9,5 км на китайском аппарате "Фэньдоучжэ" на дно Курило-Камчатского желоба в Тихом океане. Этот китайский батискаф, способный работать на максимальной глубине около 11 км (глубочайшая часть Марианского желоба, Бездна Челленджера), Гебрук называет "рабочей лошадью", с помощью которой делается "неимоверное количество работ и открытий".

"Он работает с 2020 года и каждый год непрерывно совершает по 100 с лишним погружений. Сегодня у Китая есть парк самой современной и передовой техники для глубоководных исследований, которого нет ни у кого в мире", — отметил Гебрук.

Океан – не помойка

По словам Бухарицина, состояние Мирового океана заставляет ученых тревожиться.

"Будущее океанологии напрямую будет зависеть от того, что мы оставим своим потомкам — прекрасный океан или гигантскую помойную яму", — подчеркивает он.

Ему вторит Гебрук: проблема загрязнения океана — одна из центральных угроз для человечества, "очень больная, очень горячая".

"Надо забыть про "микро-" и просто говорить про пластик, который миллионами тонн сбрасывается в море. Океан — не помойка, его нельзя загрязнять", — подчеркнул Гебрук.

Он указал, что тема микропластика в Мировом океане "несколько перегрета". Согласен с таким мнением и Осадчиев, который подчеркивает, что негативное влияние микропластика на морские экосистемы "пока еще не драматическое".

Нагреется ли глубина?

Сильнее всего на Мировой океан влияет глобальное потепление, которое многократно усилилось за последние годы, сказал Осадчиев. "Разгоняет" его, по словам собеседника агентства, человек.

"За последние 100 лет температура атмосферы Земли растет с беспрецедентной скоростью по сравнению с тем, что было до этого в течение десятков и сотен тысяч лет. Ученые [всего мира] пришли к консенсусу, что это связано с эмиссией парниковых газов, выделяющихся в результате деятельности человека", — объяснил Осадчиев.

Гебрук же считает, что глобальное потепление затронет Мировой океан в последнюю очередь, потому что толща морской воды гораздо устойчивее атмосферы, менее теплопроводна и на больших глубинах, по существу, пока не реагирует на климатические изменения.

Арктика теплеет

Иное дело — поверхность океанических вод, особенно в Северном полушарии, уверен Гебрук. Постепенное нагревание поверхности Северного Ледовитого океана приводит к таянию ледового покрова.

Это, в свою очередь, запускает "опасный механизм", добавил Осадчиев: чем больше сокращается ледовый покров, тем сильнее нагревается поверхность воды — тем быстрее теплеет Арктика.

"Изменения температуры в Арктике происходят в несколько раз быстрее, чем в среднем в мире. Когда температура за 100 лет повысилась на 1,5 градуса, это может быть неощутимо. Но именно в Арктике это привело к тому, что летом и осенью льда стало примерно на 30–40% меньше, чем в 1970–90-е годы", — рассказал Осадчиев.

По его словам, главная проблема современной океанологии состоит в том, чтобы уметь точно измерять параметры Мирового океана на большой глубине и научиться прогнозировать его изменения.

"Шкура неубитого медведя"

По мнению Бухарицина, мировое сообщество, в отличие от ученых, озабочено не здоровьем океана, а только его минеральными и биологическими ресурсами.

Гебрук напомнил, что "вовсю обсуждается вопрос добычи ресурсов" на глубинах 2–4 км: "Дно океана делится на участки, которые будут потенциально разрабатываться разными странами и компаниями. Это шкура неубитого медведя, но она уже делится".

История развития промышленности и человечества показывает: все, что представляет собой ценный ресурс, рано или поздно будет добываться, подчеркнул ученый.

"Это реальная, очень серьезная потенциальная угроза для жизни на больших глубинах океана. И наука, и экологи оказались к ней не готовы, потому что мы очень мало знаем про жизнь на больших глубинах и плохо понимаем, что мы в итоге можем потерять", — сказал Гебрук.

Сегодня у ученых нет ответов, как сократить ущерб от шельфовой добычи, как бороться с ее негативными последствиями, а промышленность "уже приготовила опытные образцы техники, которые будут разрабатывать ресурсы океана", отметил эксперт.

К лучшему ли перемены

С другой стороны, все живое в океане прошло миллионы лет эволюции, и смена экосистем, вымирание определенных видов было всегда, напомнил Осадчиев. По его словам, "океан переживет любую угрозу".

"Какие‑то экосистемы устойчивы, какие‑то нет. Если кто-то вымирает, на его место приходят другие. Климат на Земле менялся всегда. Очень часто к природе относятся как к живому существу, которому многое угрожает. Может быть, это не угроза, а просто перемены, идущие своим чередом?" — задается вопросом ученый.

С такой точкой зрения не согласен Гебрук. По его словам, ход эволюции действительно не останавливался на протяжении всей геологической истории Земли, при этом "что-то зарождается, что‑то вымирает". Но впервые под влиянием человека темп изменений всего живого настолько ускорился.