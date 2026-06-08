Как подготовить iPhone к установке первой бета-версии iOS 27

В преддверии презентации iOS 27 техноблогер Сергей Романцев рассказал, как подготовить iPhone к установке первой бета-версии обновленной ОС. Рекомендации были опубликованы в его Telegram-канале.

В первую очередь рекомендуется создать резервную копию устройства. Наличие актуального бэкапа позволит восстановить данные при возврате на стабильную версию операционной системы. Apple предоставляет возможность временно сохранить резервную копию любого объема в iCloud сроком до 21 дня бесплатно через функцию подготовки к переносу на новое устройство. Кроме того, копию можно создать вручную через iCloud либо с использованием компьютера.

Отдельное внимание Романцев советует уделить объему свободной памяти. Перед установкой тестовой версии системы рекомендуется освободить не менее 5 ГБ внутреннего хранилища. Это позволит ускорить процессы оптимизации после обновления и снизить вероятность возникновения ошибок в работе устройства.

Также пользователям старых моделей iPhone рекомендуется проверить состояние аккумулятора. Бета-версии могут негативно повлиять на автономность устройств с изношенной батареей. Если максимальная емкость аккумулятора опустилась ниже 85%, установка ранней версии системы может привести к заметному ухудшению длительности работы от аккумулятора.

После завершения обновления эксперт советует не делать поспешных выводов о производительности устройства. В первые часы после установки система выполняет фоновые процессы оптимизации, из-за чего смартфон может сильнее нагреваться, быстрее расходовать заряд батареи и работать менее стабильно, чем обычно.

Презентация iOS 27 и других программных новинок Apple состоится 8 июня в рамках ежегодной конференции WWDC. Первая бета-версия появится вскоре после конференции, а полноценный релиз ожидается в сентябре.