Полутонные быки бродили по Европе уже 4 млн лет назад

Международная группа палеонтологов под руководством Леонардо Сорбелли из Института Лейбница (Германия) сделала открытие, которое меняет представления о ранних этапах эволюции крупного рогатого скота. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, уже 4 миллиона лет назад по лугам Европы бродили быки весом до полутонны.

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Бычьи являются ключевыми элементами современных экосистем и сельского хозяйства, однако их эволюционное происхождение долгое время оставалось туманным из-за нехватки хорошо сохранившихся древних ископаемых. Открытие нескольких почти полных скелетов на участке Камп-дельс-Нинотс в северо-восточной Иберии позволило специалистам детально изучить ранних родственников современного скота.

Начало эпохи гигантов

Исследователи проанализировали останки как минимум 14 особей и идентифицировали их как Parabos tigneresi — один из пяти видов буйволоподобных животных, обитавших в Европе в ту эпоху. Крупнейшие экземпляры весили около 500 кг. Для сравнения вес современного домашнего быка составляет от 600 до 1100 кг., африканского буйвола — 300-900 кг., а американского бизона — 700-900 кг. Хотя Parabos tigneresi значительно уступают в весе нынешним представителям бычьих, для своего времени это были настоящие гиганты.

Увеличение размеров тела ученые связывают с адаптацией к климатическим изменениям плиоценовой Европы. Анатомия Parabos указывает на то, что они предпочитали влажные ландшафты с густой растительностью. Это полностью совпадает с геологическими данными о богатой водой среде, существовавшей на месте раскопок миллионы лет назад.

Предки быков или тупиковая ветвь эволюции?

Исследование определяет ранний плиоцен как начало «эры крупных быков», но точное место Parabos в генеалогическом древе пока обсуждается. Авторы полагают, что это либо самые ранние представители трибы Bovini, к которой относятся бизоны и буйволы, либо последние из родственной линии Tragoportacini, которую позже вытеснили настоящие быки.

Исключительная сохранность находок открыла ученым уникальное окно в мир до появления человека. Дальнейшее изучение экологии Parabos поможет окончательно выяснить, как именно происходила эволюция крупнейших копытных, ставших впоследствии основой человеческой цивилизации.