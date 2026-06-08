В преддверии официального анонса в базе данных Wireless Power Consortium (WPC) появились первые реальные изображения смартфона Samsung Galaxy S26 FE с индексом SM-S741. Об этом сообщает IXBT.

Судя по опубликованному снимку, Samsung сохранит узнаваемый дизайн линейки Galaxy S26, однако внесет заметные изменения в оформление блока камер. В отличие от предшественников с отдельно расположенными объективами, новинка получит единый выступающий блок камер, как в серии Galaxy A.

По предварительной информации, Galaxy S26 FE будет оснащен фирменным чипом Exynos 2500 и получит 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, аппарат может войти в число первых смартфонов производителя, поставляемых с операционной системой Android 17 уже из коробки.

Официальная презентация устройства, как ожидается, состоится одновременно с новым поколением складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip 8. По слухам, мероприятие состоится уже 22 июля, однако компания пока не подтверждала эту информацию официально.