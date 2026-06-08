Ученые обнаружили новую особенность экзопланет

Была выявлена закономерность: на стороне планеты, обращенной от звезды, непрерывно формируются густые облачные образования. Данные были собраны благодаря работе космической обсерватории имени Джеймса Уэбба.

© runews24.ru

Анализ полученной информации дал возможность проследить полный цикл образования и распада облачности в атмосфере удаленной планеты. Сами исследователи признаются, что это открытие стало неожиданностью. Оно произошло в ходе своеобразного исследования массивных планет-гигантов, известных как горячие юпитеры.

Эти газовые гиганты находятся чрезвычайно близко к своим звездам, что приводит к нагреву их поверхности до сотен или даже тысяч градусов по Цельсию.