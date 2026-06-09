Археологи поняли, как люди освещали пещеры 14 000 лет назад

В глубинах итальянской пещеры Базура (регион Лигурия) международная команда ученых в рамках мультидисциплинарного проекта Bàsura Revisited сделала открытие, переворачивающее представления о технологиях каменного века.

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Исследование, опубликованное в научном журнале Quaternary International, доказывает: древние люди обладали поразительной практичностью и прагматичным пониманием свойств природных материалов.

Загадка «Зала тайн»

Около 14 400 лет назад небольшая группа из пяти охотников-собирателей культуры эпиграветт (была распространена в Южной и Восточной Европе от 20 000 до 10 000 лет назад) в сопровождении крупного псового (собаки или прирученного волка) спустилась в кромешную тьму пещеры.

Традиционно считалось, что люди палеолита использовали для таких опасных вылазок массивные факелы из толстых ветвей или тяжелые жировые лампы. Однако детальный анализ находок в «Зале тайн» — глубоком секторе пещеры, известном обилием окаменелых следов человека и костей пещерных медведей, — полностью опроверг это заблуждение.

Исследователи объединили методы палинологического (пыльцевого) анализа, археологических раскопок и изучения углей. Они досконально изучили 56 фрагментов древесного угля, оставшихся на стенах и полу пещеры. Более половины из них принадлежали сосне обыкновенной (Pinus sylvestris).

Самое примечательное — абсолютное большинство угольков осталось от молодых веток диаметром менее двух-трех сантиметров. Вместо громоздких факелов палеолитические спелеологи несли в руках легкие, компактные связки соснового хвороста, срезанного с живых деревьев.

Проверка практикой

Чтобы доказать жизнеспособность этой гипотезы, археологи провели серию натурных экспериментов в соседней пещере Санта-Лючия-Инфериоре со схожим микроклиматом. Пять добровольцев воссоздали условия древнего похода.

Результаты оказались поразительными: всего две горящие сосновые веточки обеспечивали достаточно света для безопасной навигации всей группы, идущей гуськом. После адаптации человеческих глаз к темноте видимость в пещере достигала десяти метров.

Маленькое пламя имело колоссальное преимущество перед большим факелом:

Минимум бликов: свет не слепил идущих следом людей.

Отсутствие задымления: тонкие ветки почти не выделяли копоти, что критически важно в узких, замкнутых пространствах.

Безопасность: схема с одним источником света в начале цепочки и одним в конце позволяла группе уверенно держать физический контакт (рука на плече впереди идущего).

При этом расход «топлива» оказался минимальным — горящая сосновая ветка укорачивалась примерно на 4 сантиметра в минуту. Ученые подсчитали: для двухчасового путешествия от входа до «Зала тайн» и обратно древней группе потребовалось всего около двадцати сосновых веток длиной по 30 сантиметров. На стенах испытательной пещеры в местах прикосновения веток к стенам остались следы копоти и россыпи мелких угольков, абсолютно идентичные древним археологическим в Базуре.

Открытие демонстрирует высокий уровень планирования, изобретательности и адаптивности человека ледникового периода. Древние охотники не просто шли в темноту наугад, а четко рассчитывали запасы топлива и выбирали наиболее эффективный, легкий и технологичный источник направленного света, подчиняя себе суровый подземный мир.