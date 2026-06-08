iPhone Ultra будет доступен в одном цвете

Инсайдер Сонни Диксон показал окончательный дизайн предстоящего складного iPhone. Макетом смартфона он поделился на своей странице в соцсети X.

© Соцсети

По данным инсайдера, все доступные варианты iPhone Ultra представлены только в белом цвете. Таким образом, других расцветок складного гаджета может не появиться. Сама компания Apple пока официально не демонстрировала предстоящее устройство.

© Соцсети

Ранее СМИ сообщали, что Apple отложила выпуск складного iPhone. Журналисты сообщали, что устройство должно поступить в продажу только в 2027 году. Ранее гаджет планировали выпустить в 2026 году, однако создатели смартфона решили доработать его дизайн.