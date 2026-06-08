Apple наращивает производство iPhone 17

Apple столкнулась с сохраняющимся высоким спросом на смартфоны серии iPhone 17 спустя девять месяцев после их выхода. Продажи линейки в Китае продолжают расти, что побудило компанию увеличить объемы заказов на производство устройств, сообщает MyDrivers со ссылкой на данные исследовательской компании RD Observation.

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Так, по состоянию на 21-ю неделю 2026 года, охватывающую период с 18 по 24 мая, совокупные продажи смартфонов семейства iPhone 17 в Китае достигли около 31,5 млн устройств.

Одним из ключевых факторов роста спроса стало майское снижение цен на актуальную линейку смартфонов Apple. Дополнительный эффект обеспечили программы трейд-ин и различные маркетинговые акции, благодаря которым суммарная выгода для покупателей в отдельных случаях достигала 2000 юаней (около 21,7 тыс. руб.).

В результате стоимость iPhone 17 Pro на некоторых торговых площадках опускалась до 6999 юаней (около 75,9 тыс. руб.). Более доступные цены стимулировали дополнительный спрос со стороны потребителей и позволили Apple укрепить позиции на крупнейшем мировом рынке смартфонов.