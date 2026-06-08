Экспериментальный самолет X-59 впервые преодолел звуковой барьер. О важной вехе рассказали в НАСА.

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Исторический полет провел летчик-испытатель Джим «Клю» Лесс в пятницу 5 июня. Он взлетел и приземлился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, развив максимальную скорость около 1,1 Маха (порядка 1300 км/ч). Полет X-59 начался в 11:08 по местному времени и продлился 81 минуту.

«X-59 готовится к своему тихому сверхзвуковому дебюту. С момента первого полета 28 октября 2025 года команда проделала огромную работу: 16 вылетов за последние 90 дней — мы вошли в стабильный испытательный ритм. В ближайшие дни планируем сделать следующий шаг и выйти на 1,4 Маха», — заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

Лайнер спроектирован так, чтобы летать на сверхзвуке, издавая лишь негромкий хлопок вместо оглушительного грохота. Во время этого полета рядом с ним летел самолет сопровождения F‑15. Его громкие звуковые удары полностью перекрыли умеренный шум X‑59.

На ближайшие дни намечено гораздо более важное испытание. Самолет совершит первый полет в целевых условиях — на крейсерской скорости 1,4 Маха (свыше 1485 км/ч) и высоте около 16 800 метров.

Именно эта скорость и высота станут базовыми для X‑59, когда он в итоге пролетит над несколькими американскими городами. Так НАСА сможет собрать данные о том, как люди воспринимают его тихий хлопок. Агентство передаст эти данные регулирующим органам США и других стран, чтобы помочь выработать новые научно обоснованные нормы по шуму и создать условия для будущего рынка сверхзвуковых коммерческих авиарейсов над сушей.

Тихий сверхзвуковой самолет X-59 — главный элемент программы QueSST (Quiet Supersonic Transport — бесшумный сверхзвуковой транспорт), цель которой — вернуть сверхзвук в гражданскую авиацию.