Ученые определили на Земле линию, разделяющую планету на две равные части

Американские ученые выявили на нашей планете так называемую «ось баланса» — гипотетическую линию, которая рассекает земной шар на два зеркально похожих полушария. Однако у экспертов появилось опасение: ускорившееся изменение климата способно нарушить этот природный паритет, пишет канал SHOT.

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Согласно данным, полученным со спутников за четверть века наблюдений, найденная ось проходит через просторы Африки, европейские территории, Аляску и оба полюса. Эта граница выделяется тем, что разделяет Землю на две области, отражающие в космическое пространство почти идентичные объемы солнечной радиации.

Подобная симметрия критически важна для климатической системы: способность планеты отражать свет (альбедо) напрямую влияет на ее нагрев. Сегодня оба отсеченных региона демонстрируют поразительное сходство — в них зафиксировано примерно равное количество облачных масс, открытых водных пространств и типов поверхности, ответственных за отражение лучей.

Тем не менее, исследователи бьют тревогу. Если глобальное потепление спровоцирует активное таяние ледников, трансформацию структуры облаков или изменение границ морского льда, хрупкий баланс может рухнуть. Результатом станет дисбаланс: одна половина начнет аккумулировать избыточное тепло, что неминуемо повлияет на маршруты ураганов, распределение дождей, динамику океанических потоков и спровоцирует учащение аномальных погодных явлений.

Пока загадочная «ось баланса» продолжает оставаться неизменной. Однако климатологи уже предлагают использовать ее в качестве нового маркера, позволяющего объективно оценить масштаб изменений на Земле.