Google Chrome установил новый мировой рекорд на Mac

Браузер Google Chrome установил новые рекорды производительности в тестах Speedometer 3.1 и JetStream 3 на MacBook Pro с процессором M5 под управлением macOS 26.0.1. Об этом сообщает MacRumors.

По данным компании, Chrome набрал 61 балл в Speedometer, что на 5% выше прошлогоднего результата. В тесте JetStream 3 браузер получил 469 баллов, улучшив показатель на 10% по сравнению с началом 2026 года.

В Google заявили, что Chrome стал лидером среди всех браузеров для Mac, включая Safari. Повышения производительности удалось добиться за счет оптимизации обработки JavaScript, сокращения лишних этапов выполнения кода и ускорения асинхронных операций. Дополнительные улучшения были реализованы для рабочих нагрузок WebAssembly и движка рендеринга Blink.

В компании считают, что достигнутые результаты отражаются не только на синтетических тестах, но и обеспечивают пользователям «заметно более быстрый» опыт работы в интернете.