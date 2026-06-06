Роскосмос сообщил о скором завершении отбора в отряд космонавтов

Прием документов от кандидатов на орбитальные полеты продлится до конца июня, причем в этом году процедура впервые проходит в электронном формате, сообщает Роскосмос.

Желающие покорять околоземное пространство могут направить анкеты до 30 июня включительно, передает Роскосмос в MAX. Совместный с Минцифры сервис позволил собрать уже 11 тыс. предварительных заявок. Среди кандидатов в возрасте от 19 до 35 лет преобладают мужчины, на которых приходится 76% обращений.

К будущим членам экипажей предъявляются строгие требования. Соискатели должны иметь российское гражданство, рост от 150 до 190 сантиметров и вес от 50 до 90 килограммов. Кроме того, необходимо обладать отменным здоровьем, психической устойчивостью и высшим образованием со стажем работы по специальности не менее трех лет. Дополнительным условием является владение одним из иностранных языков, включая английский, итальянский, испанский, немецкий или французский. Успешно прошедших заочный этап пригласят в Центр подготовки космонавтов для прохождения медицинского обследования, сдачи спортивных нормативов и профессиональных тестов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

В начале июня госкорпорация сообщила об оформлении россиянами 11 тысяч черновиков заявлений через портал «Госуслуги».

Для оценки физических и психологических параметров претендентов специалисты решили впервые применить искусственный интеллект.