Спрогнозирована сильная магнитная буря на Земле

В понедельник ожидается сильная магнитная буря, которую вызовет облако плазмы, оторвавшееся от Солнца еще на прошлой неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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По информации ученых, официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной магнитной буре планетарного масштаба уровня до G3.

Согласно данным математического моделирования, 8 июня у Земли по необъяснимым траекториям появится последнее облако плазмы, покинувшее Солнце еще 6 июня не в направлении планеты.

Ученые отмечают, что уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день.

3 июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв.

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. В таком состоянии водород практически непрозрачен для излучения горячей атмосферы Солнца, поскольку фотоны тратятся на его ионизацию.