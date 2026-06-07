Как почистить клавиатуру, чтобы не сломать

Многие вспоминают о чистке только тогда, когда кнопки уже начинают заедать. А тем временем клавиатура — одна из самых быстро загрязняющихся частей компьютера. «Рамблер» расскажет, как правильно за ней ухаживать, чтобы не повредить.

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Почему клавиатура быстро загрязняется?

Даже если не есть за компьютером, к клавиатуре вечно липнет грязь. На поверхность оседает пыль, между клавишами скапливаются микрочастицы кожи, а пальцы оставляют тонкий слой кожного сала. Со временем все это смешивается и превращается в клейкий налет, который притягивает еще больше новой грязи.

Чем опасна грязная клавиатура?

В большинстве случаев загрязнение не приводит к серьезной поломке. Но оно может усложнить работу с клавиатурой: клавиши будут нажиматься хуже, в исходное положение возвращаться с задержкой. Еще и будут липкими наощупь.

Особенно заметно это на устройствах, которыми пользуются каждый день. Жирный налет на поверхности клавиш удерживает пыль, а мусор между кнопками мешает механике. У внешних механических клавиатур пространства между клавишами обычно больше, поэтому туда легче попадают крошки и пыль. У ноутбуков проблема другая: клавиатура встроена в корпус, а значит, лишняя влага или грязь могут оказаться ближе к внутренним компонентам устройства.

Можно ли использовать влажную тряпку?

Одна из самых распространенных ошибок — использовать слишком влажную салфетку или распылять чистящее средство прямо на клавиши. Для электроники это рискованно: жидкость может попасть внутрь корпуса, вызвать сбои и коррозию контактов.

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Производители техники обычно советуют наносить средство на мягкую безворсовую ткань, а не на само устройство. Также нельзя допускать попадания влаги в отверстия, погружать устройство в чистящие средства и использовать агрессивную бытовую химию, включая средства с отбеливателем или перекисью водорода.

С чего начать чистку?

Перед очисткой клавиатуру лучше отключить. Внешнее устройство стоит отсоединить от компьютера, а ноутбук — выключить. После этого клавиатуру можно осторожно перевернуть и слегка встряхнуть, чтобы быстро удалить часть крупного мусора.

Для пространства между клавишами часто используют сжатый воздух. Такой способ помогает удалить пыль и мелкие частицы, которые трудно достать салфеткой.

Однако, несмотря на то, что сжатый воздух удобен, но пользоваться им нужно аккуратно. Слишком сильный или неправильно направленный поток может не убрать мусор, а загнать его глубже под клавиши. Кроме того, баллон нельзя использовать как попало: если перевернуть его или держать неправильно, наружу может выйти не только воздух, но и жидкий пропеллент. Поэтому лучше работать с паузами и постепенно проходить всю поверхность.

Чем лучше протирать клавиши?

Для регулярной очистки, как мы упоминали ранее, подойдет мягкая безворсовая салфетка из микрофибры. Если нужно убрать жирные следы или продезинфицировать поверхность, можно использовать салфетку или ткань, слегка смоченную раствором изопропилового спирта. Допустим раствор изопропилового спирта концентрацией 70 процентов или ниже, нанесенный на мягкую безворсовую ткань.

При этом важно не заливать поверхность. Салфетка должна быть именно слегка влажной, а не мокрой. После обработки клавиатуре нужно дать высохнуть, прежде чем снова подключать устройство или закрывать крышку ноутбука.

Нужно ли снимать клавиши?

Снимать клавиши стоит не всегда. На многих механических клавиатурах колпачки действительно можно убрать специальным съемником, промыть отдельно и очистить пространство под ними. Но даже в этом случае лучше заранее проверить инструкцию производителя: у разных моделей могут отличаться переключатели, стабилизаторы и крепления.

С ноутбуками ситуация сложнее. Их клавиши обычно держатся на тонких пластиковых механизмах, которые легко повредить. Поэтому без необходимости разбирать такую клавиатуру не стоит. Если клавиша залипает после попадания жидкости или не работает после обычной чистки, безопаснее обратиться в сервис, чем пытаться снять ее подручными предметами.

Как часто нужно чистить клавиатуру?

Частота зависит от того, как часто человек пользуется компьютером, ест ли рядом с ним, есть ли дома животные и насколько пыльно в помещении. В обычных условиях достаточно регулярно протирать поверхность и периодически убирать мусор между клавишами.

Главный ориентир — состояние устройства. Если на клавишах появился жирный блеск, между ними видны крошки или кнопки стали нажиматься хуже, чистку лучше не откладывать. Чем дольше грязь остается внутри, тем сложнее удалить ее без разборки.

Какие ошибки встречаются чаще всего?

Чаще всего клавиатуры страдают не из-за самой грязи, а из-за слишком агрессивной чистки. Пользователи льют средство прямо на клавиши, используют мокрые тряпки, бытовые очистители, аэрозоли, абразивные губки или пытаются снять кнопки без изучения конструкции.

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