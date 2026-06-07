Блогеры перехватывают инициативу у традиционных медиа, превращаясь в самостоятельную силу на международной арене. Продюсер Алина Зинатуллина в беседе с «Российской газетой» заявила, что авторы контента все активнее встраиваются в глобальные коммуникации. По оценкам эксперта, их влияние и охваты уже сопоставимы с показателями крупных СМИ, а механизмы взаимодействия с аудиторией выстроены принципиально иначе.

Ключевое отличие новой «мягкой силы» — прямой контакт со зрителем.

«У них другой механизм взаимодействия с аудиторией. Они напрямую общаются с подписчиками, сокращая расстояние, которое существует между крупными медиа и пользователями», — пояснила Зинатуллина.

По ее словам, именно этот фактор формирует высокий уровень доверия, недостижимый для институциональной журналистики .

Продюсер также обратила внимание на оперативность блогеров. В отличие от редакций с длинными производственными циклами, креаторы способны реагировать на изменения повестки в реальном времени. Однако выход на международные рынки требует серьезной адаптации, подчеркнула эксперт.

«Успешность контента зависит от вовлеченности аудитории — просмотров, комментариев. Чтобы попасть в интересы, нужно говорить с ней на одном языке», — резюмировала Зинатуллина, добавив, что универсальных решений здесь не существует и необходимо учитывать культурные особенности каждой страны.

Тему трансформации блогосферы Зинатуллина продолжила на полях Петербургского международного экономического форума, где выступила модератором сессии «Внимание как актив: новая экономика продвижения». По ее словам, сегодня внимание окончательно превращается в «новую валюту рекламного рынка», а интернет остается пространством возможностей для бизнеса любого масштаба. Однако фрагментация платформ и обилие форматов, по мнению эксперта, усложняют выбор инструментов — следующим этапом развития может стать появление принципиально новой диджитал-экосистемы для малого и среднего предпринимательства.

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