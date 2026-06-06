Сечин назвал ИИ джинном из лампы

Ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) приводит к коренным изменениям в развитии общества, и сравнил ИИ с джинном из лампы.

"Новые технологии формируют переход к новому социально-экономическому укладу. Речь идет о коренных изменениях в развитии всего общества, когда на смену людям приходят роботы. Демография и человек как личность могут потерять свое значение перед лицом армии машин, если мы будем просто наблюдать. Необходимо четко осознавать, какого джинна мы выпускаем из лампы", - сказал он в рамках выступления на ПМЭФ.

По его словам, о рисках, связанных с искусственным интеллектом, говорят уже не только бизнес-лидеры, но и религиозные авторитеты.

"В частности, именно этой теме была посвящена первая энциклика "Великолепное человечество" (Magnifica humanitas) Папы Римского Льва XIV, буквально призвавшая поставить технологии "на службу человечеству, а не горстке властителей", - отметил Сечин.

Он также обратил внимание на то, что усиливается связь технологических компаний с оборонным сектором США. Стоимость контрактов исчисляется десятками миллиардов долларов.

"Идет отработка интеллектуальных систем управления людьми на поле боя. Фактически люди становятся расходным материалом, боевыми роботами, управляемыми искусственным интеллектом. Ситуация может стать неуправляемой. На базе какой логики будут приниматься решения искусственным интеллектом: коммерческой, политической, военной?", - заключил глава "Роснефти".

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.