Сечин оценил проекты по хранению данных в космосе

Проекты по хранению данных и энергии в космосе на сегодняшний день относятся к области научно-популярной фантастики и сталкиваются с множеством нерешенных проблем.

Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"К области научно-популярной фантастики на сегодняшний день относится хранение данных и энергии в космосе. Этим проектам придется столкнуться с бесчисленным множеством проблем, не имеющих на сегодняшний момент научно-технологического решения. В их числе - радиация, перепады температур, декомпрессия, коммерчески неприемлемая стоимость вывода на орбиту грузов, передача энергии и данных и многое другое", - сказал Сечин.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.