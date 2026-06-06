Гигантские каменные “сосуды смерти” связали с ритуалами погребения исчезнувшего народа

Тысячи загадочных сосудов разбросаны по всему северному Лаосу. По предположениям археологов, эти “сосуды смерти”, возможно, служили формой коллективного погребения.

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Вот уже почти столетие тысячи массивных каменных урн, разбросанных по северо-центральному Лаосу, остаются одной из самых загадочных археологических находок, рассказывает The New York Times. Местный фольклор гласит, что давным-давно древние великаны вырезали эти полые мегалиты, чтобы варить праздничное рисовое вино.

Но ученые давно подозревали о гораздо более важной цели - погребении умерших. Теперь исследование, опубликованное в журнале Antiquity, предлагает убедительные доказательства, подтверждающие правоту ученых.

Зимой 2022 года на продуваемом всеми ветрами плато Сиенг-Хуанг, в местности, удачно названной равниной кувшинов, авторы исследования были заинтригованы необычным приземистым сооружением примерно 1,2 м в высоту и 2,4 м в ширину. Они остановились, чтобы осмотреть достопримечательность, мимо которой проходили бесчисленное количество раз. Внимательно осмотрев каменный сосуд, ученые решили извлечь осадок, скопившийся в его полости.

“Сосуд немного напоминал гигантский каменный котел, который обрушился сам на себя”, - рассказывает Николас Скопал, археолог из Университета Джеймса Кука в Австралии и ведущий автор новой статьи.

То, что он и его команда обнаружили внутри, окончательно разрушило миф о винных чанах и изменило научное понимание ранней истории Юго-Восточной Азии. Сосуд, который они назвали Кувшин 1 (Jar 1), не содержал жидкости, а, по сути, был склепом нескольких поколений, заполненным перемешанными останками по меньшей мере 37 человек.

Исследователи были застигнуты врасплох.

“Честно говоря, это был один из тех редких моментов во время раскопок, когда все замолкают, - вспоминает доктор Скопал. – Мы ожидали увидеть археологию, но не такое плотное скопление неповрежденных частей тел”.

Это было не хаотичное нагромождение костей, а искусно устроенная общая гробница, которая требовала тщательного планирования и ухода. Чтобы максимально использовать ограниченную вместимость камеры, пространство было тщательно организовано.

Черепа были аккуратно уложены по краям сосуда, а более длинные бедренные кости лежали по краям. По мнению доктора Скопала, аккуратное расположение артефактов, позволяющее экономить место, указывало на то, что это могила целой семьи, рода или сплоченного сообщества.

“По сути, это был оссуарий”, - сказал он.

Умершие, чьи кости варьировались от костей младенцев до костей взрослых, вероятно, были помещены в то, что ученые называют “сосудом смерти”, спустя долгое время после их кончины.

Исследователи полагают, что эти коренные народы практиковали вторичное погребение — ритуал, при котором телам сначала давали разложиться в другом месте - среди прочего, путем временного захоронения, выставления на всеобщее обозрение или сушки дымом, — прежде чем кости собирали вместе и хоронили коллективно, что было широко распространенной практикой на протяжении всего периода в Юго-Восточной Азии.

Доктор Скопал предположил, что эти общины, возможно, использовали находившиеся поблизости каменные сосуды меньшего размера для начальной фазы разложения, позволяя плоти разложиться, прежде чем останки были перенесены и навсегда помещены в более крупный сосуд.

Французский археолог Мадлен Колани познакомила современный мир с равниной кувшинов в середине 1930-х годов. Проводя раскопки в известняковой пещере неподалеку от одного места раскопок, она обнаружила пепел, древесный уголь, обгоревшие зубы и фрагменты костей. Она пришла к выводу, что пещера служила крематорием, и предположила, что сосуды были погребальными урнами, предназначенными для хранения сожженных человеческих останков. Но внутри самих сосудов она обнаружила очень мало органических материалов.

Доктор Колани отнес эти бассейны к гораздо более древнему железному веку в этом районе (500 г. до н.э. - 500 г. н.э.). Но радиоуглеродный анализ кувшина 1 показал, что он служил общим местом захоронения примерно 270 лет, с девятого по двенадцатый века, как раз в то время, когда средневековая Азия переживала радикальные преобразования.

В течение трех сезонов полевых исследований команда, возглавляемая доктором Скопалом и Сульей Боунсайхип, археологом из Департамента культурного наследия Лаоса, обнаружила удивительный тайник с железными инструментами, глиняной посудой, каменными плитами, колокольчиком из меди и стеклянными бусами.

Химический анализ показал, что экзотические безделушки были привезены из таких отдаленных мест, как Месопотамия и Южная Индия, что доказывает, что это обширное горное плато было далеко не изолированным. Как оказалось, равнина Кувшинов была оживленным центром мировой торговли.

Благодаря спокойному и устойчивому обмену жители горных районов региона создали мосты между обширными империями, привязав себя к богатствам китайской династии Сун и процветающему языческому царству на территории современной Мьянмы.

В то время как Кувшин № 1 был вылеплен из крупнозернистой осадочной породы, древние ремесленники в основном полагались на легкодоступный песчаник. Географическое расположение холмов представляет собой загадку ошеломляющей неправильности: некоторые из них стоят навытяжку на зубчатых хребтах, в то время как другие плотно прилегают к пологим горным склонам.

“Большие сосуды, возможно, имели большее социальное или ритуальное значение, - отмечает доктор Скопал, - но мы пока не можем сказать, что размер соответствует статусу”.

Вопрос о том, указывал ли этот разрозненный архитектурный подход на изменение культурных ритуалов, эволюцию общественных традиций или разнообразие вкусов различных социальных классов, остается открытым, хотя он подчеркивает, что это было одно из самых устойчивых и изобретательных обществ древности.

“Урны не были невидимыми объектами; они были монументальными якорями в ландшафте”, - сказал доктор Скопал.

Тем не менее, попытка понять весь размах этой цивилизации остается сложной задачей, поскольку еще бесчисленное множество реликвий, предположительно, находятся нетронутыми и полностью скрытыми на обширном Лаосском нагорье. Густые заросли и по сей день густо усеяны боевыми, неразорвавшимися бомбами, гранатами и минометными снарядами, оставшимися со времен Вьетнамской войны.

До сих пор назначение урн было предметом научных догадок. Найджел Чанг, другой археолог из Университета Джеймса Кука, специализирующийся на доисторических временах Юго-Восточной Азии, сказал, что находка сосуда № 1 представляет собой “самое конкретное и неопровержимое доказательство того, как сосуды на самом деле использовались в древних погребальных обрядах”. Он описывает находку как “невероятно важную”.

Хотя это открытие помогает прояснить одну тайну, оно порождает множество новых. У ученых остаются вопросы относительно того, кем были люди с плато, как они жили и что стало причиной их исчезновения.