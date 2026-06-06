Создано приложение Filtr, что уберет рекламу почти во всех программах iPhone и Mac

Представлен инструмент Filtr. Этот блокировщик рекламы работает не только в браузере, но сразу во всех приложениях. Правда, на устройствах Apple — iPhone, iPad и Mac.

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Обычные блокировщики работают в браузерах: убирают баннеры на сайтах, но бессильны против рекламы в играх, приложений соцсетей или магазинах. Filtr использует новую технологию Apple, которая фильтрует сетевые запросы на уровне всей ОС. Программа перехватывает и останавливает «нежелательные обращения к рекламным сетям и скрытым отслеживающим системам» ещё до того, как они загрузятся.

Пока неизвестно, насколько эффективно Filtr будет работать в реальных условиях. Также неясно, позволит ли Apple этой технологии стать массовой.