В костях вымерших африканских медведей обнаружили следы странной диеты

Бурые медведи известны как опасные хищники, способные охотиться на лосей и вылавливать лосося. Однако вымерший подвид, обитавший на севере Африки, оказался строгим вегетарианцем, сообщает журнал Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Рацион этого животного — атласского медведя — напоминал скорее диету копытных, на которых охотятся его современные сородичи. Как сообщает служба новостей Science, ученые полагают, что столь необычные гастрономические предпочтения помогли хищнику занять пустующую нишу и избежать опасной конкуренции со львами и леопардами.

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Последний медведь Африки

Атласские медведи (Ursus arctos crowtheri) получили свое название в честь Атласских гор, где они обитали. Этот единственный представитель косолапых в Африке застал относительно недавний исторический период: о нем знали древние греки и римляне. Подвид исчез всего несколько столетий назад в результате активной человеческой охоты. От других бурых медведей их отличали небольшие лапы и пропорционально длинные когти. В остальном биология этого зверя долгое время оставалась загадкой для науки.

Группа палеонтологов из Университета Ла-Корунья (Испания) совместно с коллегами из Марокко решила восполнить пробелы в истории этого вида. Для этого исследователи извлекли сохранившийся коллаген из костей атласских медведей, найденных на трех стоянках в северном Марокко. Возраст находок составил от 10 до 11 тысяч лет.

Изотопный анализ меню

Ученые использовали метод изотопного анализа углерода и азота. Известно, что чем выше животное находится в пищевой цепочке (то есть чем больше мяса оно ест), тем больше тяжелых изотопов азота накапливается в его костях.

Результаты анализа превзошли все ожидания: уровень тяжелого азота у атласских медведей оказался аномально низким — даже ниже, чем у обитавших по соседству диких овец и антилоп.

«Изотопные подписи не дают никаких оснований полагать, что атласские медведи сочетали мясо с зеленью», — отмечает палеонтолог Аврора Грандаль-д’Англад.

Точный список растений установить пока не удалось, но крайне низкие показатели азота указывают на то, что основу рациона составляли бобовые и вересковые культуры. Удивительно, но ученые не обнаружили даже следов поедания рыбы, хотя медведи жили в непосредственной близости от морского побережья и рек.

Стратегия выживания

В доисторической Африке медведям приходилось делить территорию с гиенами, львами и другими крупными кошками. Переход на специализированную растительную диету позволил им мирно сосуществовать в одной экосистеме, избегая стычек за добычу с более приспособленными суперхищниками.

Подобная пищевая гибкость уже встречалась в эволюционной истории медведей. Когда в Северной Америке вымерли гигантские короткомордые медведи (строгие мясоеды), местные бурые медведи тут же заняли их нишу и перешли на мясной рацион. Атласские медведи выбрали противоположную стратегию — они выживали тысячелетиями благодаря тому, что полностью оставили мясо хищникам.