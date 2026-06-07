Ученые сделали заявление о первом контакте с внеземной жизнью

Специалисты из космического центра NASA имени Годдарда выступили с необычным прогнозом: самая первая обнаруженная жизнь за пределами нашей планетной системы, скорее всего, не будет типичным представителем внеземной биологии. К такому выводу их подтолкнул анализ алгоритмов, которые астрономы традиционно используют для открытия новых объектов во Вселенной. Подробности приводит портал Universe Today, пишет "Газета.Ru".

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Авторы исследования заметили устойчивую закономерность из истории астрономии — первопроходцами чаще становятся не самые распространённые, а самые яркие и необычные объекты. Например, первую подтверждённую экзопланету нашли не у рядовой звезды, а у пульсара — редчайшего и экзотического светила. А первый открытый квазар оказался самым мощным из всех, что видны с Земли.

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По мнению исследователей, та же проблема ждёт и охотников за внеземной жизнью. Современные телескопы способны регистрировать только достаточно сильные сигналы, поэтому первые биосигнатуры — химические следы жизни в атмосферах далёких планет — найдут там, где их проще всего заметить, а не там, где жизнь реально распространена.

Главную надежду учёные возлагают на телескоп «Джеймс Уэбб», который анализирует свет звёзд, проходящий сквозь газовую оболочку планеты, когда та движется на фоне своего светила. Наиболее удобными мишенями для таких наблюдений оказались субнептуны — планеты крупнее Земли с плотной водородной атмосферой. Их спектральные сигналы намного мощнее, чем у планет земного типа.

Яркий пример — экзопланета K2-18b, которая находится примерно в 124 световых годах от нас. Она в 2,6 раза массивнее Земли и считается одним из лучших кандидатов на поиск биосигнатур. Расчёты показывают: потенциальный индикатор жизни на таком субнептуне может быть в 32 раза отчётливее, чем у полного аналога Земли.