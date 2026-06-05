Роскосмос прокомментировал утечку на МКС

«Роскосмос»: в российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха в двух местах
В российском сегменте МКС зафиксировали утечку воздуха в двух местах, рассказали RT в «Роскосмосе».
«При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК», — говорится в сообщении госкорпорации.
Уточняется, что специалисты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха. В «Роскосмосе» заявили, что первое место оперативно заделали, на втором проводятся работы по подготовке к его герметизации.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в NASA приказали астронавтам на МКС перейти в корабль и подготовиться к эвакуации в связи с ростом утечки воздуха.