СМИ: астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации

Астронавтам на Международной космической станции (МКС) приказали перейти в корабль и подготовиться к эвакуации. Об этом со ссылкой на NASA сообщает Reuters.

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Уточняется, что приказ был отдан в связи с ростом утечки воздуха в российском сегменте станции.

«Российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории», - говорится в сообщении.

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