Телескоп Уэбба впервые "взвесил" древнейшую черную дыру

Астрономы впервые смогли "взвесить" сверхмассивную черную дыру, существовавшую в ранней Вселенной и находящуюся в неактивном состоянии. Измерения провел космический телескоп Уэбба, установивший новый рекорд по удаленности подобных наблюдений.

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Объект расположен в центре галактики MRG-M0138 на расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли. Масса черной дыры составляет около 6 миллиардов солнечных масс. Она существовала уже тогда, когда возраст Вселенной не превышал примерно 3 миллиардов лет.

Особенность открытия заключается в том, что черная дыра находится в состоянии покоя. Она почти не поглощает вещество и поэтому практически не излучает, оставаясь невидимой для большинства методов наблюдений. О ее существовании ученые судили по движению окружающих звезд.

Для оценки массы исследователи применили метод звездной динамики. Измерив скорости звезд на разном расстоянии от центра галактики, они рассчитали силу гравитационного воздействия и определили массу скрытого объекта.

Ранее такой подход использовался главным образом для изучения черных дыр в Млечном Пути и ближайших галактиках. Впервые его удалось применить к объекту, расположенному на столь огромном космологическом расстоянии.

Авторы работы считают, что новое достижение открывает возможность изучать эволюцию сверхмассивных черных дыр в первые миллиарды лет существования Вселенной.