Глава "Ростелекома" допустил, что пользователи MAX могут отказаться от устройств Apple

Пользователи мессенджера MAX могут отказаться от устройств Apple и перейти на другие смартфоны после удаления приложения из маркета App Store. Об этом глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил в кулуарах ПМЭФ-2026, передает ТАСС.

По его мнению, предпочтение будут отдавать гаджетам на Android или других операционных системах, например на отечественной "Авроре".

Осеевский добавил, что MAX стал очень популярным среди россиян. Он привел данные одного из мобильных операторов, согласно которым на прошлой неделе только в его сети было 24,5 миллиона пользователей национального мессенджера.

MAX пропал из маркета App Store 3 июня. При этом приложение, установленное на устройства Apple ранее, продолжило работать.

Через время мессенджер перестал отправлять уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple. Остальные функции работают, как и раньше. Позже в компании заявили, что удаление мессенджера связано с соблюдением антироссийских санкций.

Осеевский, комментируя ситуацию, назвал Apple "врагами" и отметил, что действия американской компании являются недружественными. При этом он призвал российскую сторону не отвечать теми же средствами.