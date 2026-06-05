Квантовый компьютер на атомах оснастили непрерывной коррекцией ошибок

Гонка за создание первого по-настоящему практически полезного квантового компьютера выходит на новый уровень. Машина на сверхохлажденных атомах иттербия-171 успешно преодолела несколько технических сложностей на пути к применению, войдя в немногочисленную группу таких же многообещающих устройств.

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Квантовые компьютеры, у которых на сегодня просматриваются хоть какие-то перспективы, можно разделить на несколько основных групп. Самые «раскрученные» — на сверхпроводящих кубитах (Google, IBM), которые требуют температур, близких к абсолютному нулю. Хорошие результаты показывают фотонные машины (Xanadu, PsiQuantum) и на ионных ловушках (IonQ, Quantinuum).

Еще одна категория, которая набирает обороты в последнее время — квантовые компьютеры на нейтральных сверхохлажденных атомах. К ним относится машина компании Atom Computing, которую разработчики сумели оснастить непрерывной коррекцией ошибок.

«Это жирная галочка⁠ в списке возможностей систем на нейтральных атомах. Раньше различия между нашими экспериментами были огромными скачками, а теперь речь идет просто о том, чтобы делать все лучше, быстрее и дешевле», — говорит основатель и руководитель компании Бен Блум.

Метод коррекции ошибок заключается в распределении информации между несколькими кубитами. Часть из них используется как система оповещения — если произошла ошибка, они сигнализируют об этом, позволяя ее исправить.

Команда показала, что группы кубитов, задействованных в коррекции ошибок, можно увеличивать с 16 до 32 без внесения дополнительных ошибок. Более того, в с ростом этого количества частота ошибок оказалась даже ниже. Это важно, потому что именно наращивание числа кубитов в конечном счете и делает квантовый компьютер мощнее.

Самым главным достижением Блум считает продолжительность вычислений с исправлением ошибок без остановки — до 90 циклов: «Нашей целью всегда было... запустить коррекцию ошибок в бесконечном режиме».

Решение промышленно значимых задач потребует как большого количества кубитов, так и продолжительных вычислений в непрерывном режиме. В Atom Computing утверждают, что добились и того, и другого.

«Это исследование — первое, в котором в одном эксперименте объединены все возможности, необходимые для создания реального квантового компьютера на нейтральных атомах», — подчеркивает Джефф Томпсон из Принстонского университета.

По его словам, это потребовало настоящего экспериментального подвига, однако и общие показатели ошибок, и скорость вычислений еще можно улучшить.

Это еще один шаг к созданию квантового компьютера нейтральных атомах, который действительно можно будет эксплуатировать непрерывно — примерно так же, как обычные классические компьютеры работают без остановки, согласен Марк Саффман из Висконсинского университета в Мэдисоне. Тем не менее, за 90 циклов ошибки все же накопились, хотя и менее 1%, добавляет он.

По словам Блума, они с коллегами уже работают над устранением некоторых из этих ошибок, и он уверен в возможностях дальнейшего улучшения характеристик квантового компьютера. Он рассчитывает, что в совокупности с работами других исследовательских групп машины этого типа составят достойную конкуренцию сверхпроводящим кубитам.