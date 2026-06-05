Более века назад психолог Вольфганг Кёлер доказал, что шимпанзе могут спонтанно решать новые задачи, комбинируя предметы, — например, складывать ящики, чтобы достать высоко подвешенный банан. Этот эксперимент стал классическим свидетельством озарения (инсайта) у животных.

Долго считалось, что такое гибкое мышление доступно лишь человеку и другим крупным позвоночным с развитым мозгом. Однако новое исследование финских ученых из Университета Оулу, опубликованное в журнале Science, полностью меняет эти представления. Оказывается, крошечный мозг насекомых способен на аналогичные когнитивные подвиги.

Новая задача для «наивных» шмелей

Биологи создали для земляных шмелей (Bombus terrestris) совершенно новую задачу. На первом этапе насекомых приучили к двум фактам: искусственный синий цветок содержит сладкую награду, а небольшой шарик — это подвижный предмет. При этом шмелей никогда специально не обучали катать этот шарик или использовать его для получения выгоды.

В ходе теста условия кардинально изменили. Цветок переместили на потолок прозрачной камеры, сделав его недосягаемым. Чтобы добраться до лакомства, шмелям нужно было проявить спонтанную изобретательность: подкатить шарик точно под цветок, взобраться на него и дотянуться до цели. С этой поведенческой последовательностью насекомые столкнулись впервые.

Насекомая версия классического инсайта

Результаты поразили исследователей. Многие шмели успешно объединили прошлый опыт и сгенерировали новое решение. Как отмечают авторы работы, это фактически инсектная версия классической задачи «ящик и банан». Движения успешных особей не были хаотичными — они целенаправленно перемещали шарик к цели. Одно мгновение насекомое исследует пространство, а в следующее — выполняет высокоэффективную серию действий.

Чтобы исключить фактор случайного успеха или игрового поведения, ученые провели серию строгих контрольных экспериментов. В самом сложном тесте цветок полностью скрывали из поля зрения шмеля в момент перемещения шарика. Это исключало визуальное наведение на цель. Даже в таких жестких условиях насекомые безошибочно катили инструмент в правильную точку, руководствуясь внутренней целью.

Конец монополии крупных мозгов

Авторы подчеркивают, что у испытуемых шмелей не было опыта длительного взаимодействия с головоломками, как у приматов или врановых птиц в аналогичных тестах.

При этом исследователи призывают не приравнивать поведение насекомых к человеческому разуму. Речь идет о другом: миниатюрный мозг шмеля способен формировать гибкие решения проблем методами, которые наука только начинает постигать. Столетняя монополия позвоночных на спонтанное мышление официально разрушена.