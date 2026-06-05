HP и Ferrari представили эксклюзивный ноутбук за 416 тысяч рублей

HP совместно с Ferrari анонсировала специальную версию ноутбука Scuderia Ferrari AI, вдохновленную итальянскими суперкарами. Устройство выпущено ограниченным тиражом и ориентировано на коллекционеров, поклонников бренда Ferrari и пользователей премиального сегмента, сообщает Engadget.

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Новинка оснащена 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3K, процессором Intel Core Ultra X7, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Ключевой особенностью модели стал дизайн, выполненный в фирменной цветовой гамме Rosso Magma. Корпус ноутбука изготовлен с использованием углеродного волокна и анодированного алюминия, а ряд элементов отсылает к инженерным решениям современных спорткаров Ferrari.

На задней части корпуса размещена прозрачная перфорированная панель из стекла Gorilla Glass, через которую видна система охлаждения устройства. Шарнирный механизм и вентиляционная решетка также выполнены в стилистике автомобилей.

Разработчики уделили внимание и эргономике. В частности, тачпад интегрирован в корпус таким образом, чтобы визуально не отвлекать пользователя: его положение обозначено лишь тонкой световой полосой под клавишей пробела.

Презентация прототипа состоялась в выставочном пространстве Ferrari в Лондоне накануне Гран-при Монако. Продажи HP Scuderia Ferrari AI стартуют 12 июня. Ноутбук будет выпущен тиражом 4999 экземпляров и поставляться вместе с кожаным чехлом Poltrona Frau и фирменным зарядным устройством за $5599 (около 416 тыс. руб.).