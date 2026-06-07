Особенность жирафа, о которой почти никто не знает

Эти млекопитающие известны прежде всего своей длинной шеей. Однако эта особенность у них не единственная. «Рамблер» расскажет, что еще мы не знаем о жирафах.

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Уникальная особенность жирафов

Их длинная шея создает проблему, с которой не сталкивается ни одно другое наземное животное. Сердцу необходимо постоянно поднимать кровь на высоту около двух метров, преодолевая силу тяжести. Поэтому у жирафов систолическое давление достигает 200–300 миллиметров ртутного столба.

Такое давление необходимо, потому что мозг жирафа находится значительно выше сердца. Как сообщается в академии Оксфорда, Если бы давление было таким же, как у большинства млекопитающих, кровь просто не смогла бы эффективно подниматься по длинной шее и обеспечивать мозг кислородом.

Для сравнения, у лошадей и коров систолическое давление обычно составляет около 120–160 миллиметров ртутного столба. Даже у слонов, несмотря на их огромные размеры, показатели остаются значительно ниже, чем у жирафов. А у людей нормальным считается артериальное давление около 120/80 миллиметров ртутного столба. Значения выше 140/90 врачи относят к гипертонии.

Как устроены сердце и сосуды?

Чтобы создавать столь высокое давление, эволюция подарила жирафам необычное сердце. Оно весит около 10–12 килограммов и обладает очень толстой мышечной стенкой левого желудочка. Именно он позволяет развивать давление, достаточное для доставки крови к мозгу, несмотря на огромную высоту подъема.

Но почему при таком высоком давлении не разрываются сосуды? Дело в том, что стенки артерий жирафа заметно толще и прочнее, чем у большинства других млекопитающих сходного размера. Они способны выдерживать повышенную нагрузку без разрушения.

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Кроме того, ткани сосудов отличаются высокой эластичностью. Это позволяет распределять давление более равномерно и снижать риск повреждений.

Что происходит, когда жирафы пьют?

Если бы все ограничивалось только подъемом крови вверх, задача была бы относительно простой. Но жирафы регулярно наклоняют голову к земле, когда пьют воду. В этот момент голова оказывается значительно ниже сердца, и под действием силы тяжести давление в сосудах головы должно было бы возрастать по меркам жирафов до критической отметки.

Для человека подобный перепад мог бы привести к повреждению мелких сосудов или нарушению кровоснабжения мозга. Однако у жирафов этого не происходит, потому что у них есть собственная система защиты мозга. В области шеи и основания мозга расположена сложная сеть сосудов, которая помогает регулировать кровоток при изменении положения головы.

Когда животное наклоняется, специальные механизмы ограничивают избыточный приток крови к мозгу. Когда поднимает голову обратно, система помогает избежать резкого падения давления и кратковременной потери сознания. Ученые сравнивают такую защиту с естественным гидравлическим регулятором, который автоматически поддерживает относительно стабильное кровоснабжение мозга.

Почему у жирафов не отекают ноги?

По логике, под действием силы тяжести кровь должна скапливаться в нижних частях тела. Если бы у человека постоянно сохранялось такое давление, жидкость активно выходила бы из сосудов в ткани, вызывая сильные отеки.

Однако у жирафов этого почти не происходит благодаря очень плотной коже и прочным соединительнотканным оболочкам на ногах. Они работают почти как естественные компрессионные чулки, препятствуя накоплению жидкости.

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