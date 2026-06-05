В Китае открыли новый вид динозавра с четырьмя «крыльями»

В местонахождении на северо-западе Китая найден слой, буквально усеянный останками сотен доисторических птиц. Некоторые косточки спрессованы в плотные плотные комки, похожие на те, что отрыгивают современные совы. Долгие годы ученые подозревали, что на этих древних птиц охотился какой-то крупный хищник — и похоже, он найден.

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Статья об открытии опубликована в Annals of Carnegie Museum. В ней описан новый вид динозавра — родственника велоцираптора. Обнаруженных костей левой верхней конечности исследователям хватило, чтобы причислить находку к новому виду, предположить, как выглядела и охотилась эта особь.

«Ученые находили на этом участке странные скопления раздробленных птичьих костей, и мы не знали, что их оставило. Наша лучшая версия — этот новый микрораптор, Jian changmaensis. Это единственный нептичий динозавр, найденный на этом участке, он был плотоядным и значительно крупнее всех остальных обнаруженных здесь существ», — говорит Цзинмай О’Коннор, младший куратор коллекции ископаемых рептилий в Музее Филда в Чикаго и старший автор исследования.

Современные птицы — единственная группа динозавров, пережившая последствия удара метеорита, уничтожившего их собратьев 66 миллионов лет назад. Однако птицы и прочие динозавры сосуществовали десятки миллионов лет в юрском и меловом периодах.

Родственниками птичьих динозавров были дромеозавриды. Быстрые и юркие, они были покрыты перьями. Один из представителей этого семейства — велоцираптор — известен широкой публике благодаря фильму «Парк юрского периода» (хотя в реальности они были мельче и куда более оперенными, чем в кино).

J. changmaensis относится к кладе микрорапторов внутри семейства дромеозаврид. Микрорапторы обычно невелики — самый известный из них размером примерно с ворону.

«J. changmaensis — один из крупнейших экземпляров микрораптора, когда-либо найденных. Фрагмент плечевой кости, который у нас есть, достигает около 10 см в длину, так что полный размах крыльев этого динозавра составлял где-то 120 см — примерно как у сипухи», — описывает О’Коннор.

По мнению исследователей, конечности этого микрорапотора, как и у его сородичей, были густо усыпаны перьями — и потому похожи на крылья.

«J. changmaensis и прочие микрорапторы, вероятно, не были способны к настоящему машущему полету, но могли планировать, как летяга», — полагает палеонтолог.

Название нового динозавра отсылает одновременно к его птицеподобному облику и месту происхождения. Цзянь — это крылатое существо из китайской мифологии, а окаменелость нашли в бассейне Чанма в китайской провинции Ганьсу.