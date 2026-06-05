Anthropic попала в скандал из-за помощи АНБ

Национальное агентство безопасности США (АНБ) может использовать ИИ-модель Claude Mythos от Anthropic для проведения киберопераций против других государств. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Mythos считается одной из самых продвинутых ИИ-моделей в области кибербезопасности. Как утверждает Anthropic, система способна выявлять тысячи критических уязвимостей в широко используемом ПО, поэтому доступ к ней пока ограничен из-за риска ее применения в кибератаках.

Источники FT утверждают, что АНБ может использовать возможности Mythos для поиска и эксплуатации уязвимостей в инфраструктуре таких стран, как Китай и Иран. Одновременно Anthropic, как сообщается, направила в агентство около шести специалистов Forward Deployed Engineers, которые помогают клиентам внедрять и адаптировать ИИ-модели под конкретные задачи.

При этом остается неизвестным, участвуют ли сотрудники Anthropic непосредственно в кибероперациях или только обеспечивают техническую поддержку модели. Официальных комментариев о том, как именно Mythos используется внутри АНБ, пока нет.