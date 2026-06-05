Дуров оценил состояние российского цифрового суверенитета

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отсутствие собственной мобильной операционной системы (ОС) не позволяет России достичь полноценного цифрового суверенитета. Об этом он написал в своем официальном русскоязычном Telegram-канале.

По мнению Дурова, ограничения и блокировки в интернете привели к оттоку специалистов, которые могли бы участвовать в создании отечественной платформы для смартфонов. Он считает, что без собственной ОС все приложения, независимо от их происхождения, остаются уязвимыми для слежки и цензуры через механизмы, встроенные в iOS и Android, а также через магазины приложений этих экосистем.

«Без такой системы все приложения на смартфонах – «национальные» или «иностранные» – остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android», – написал Дурова.

Предприниматель также раскритиковал подход, при котором зарубежные сервисы заменяются отечественными аналогами при сохранении американских операционных систем. По его словам, такая практика не меняет сути зависимости от иностранных платформ.