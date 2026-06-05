Дуров оценил состояние российского цифрового суверенитета

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отсутствие собственной мобильной операционной системы (ОС) не позволяет России достичь полноценного цифрового суверенитета. Об этом он написал в своем официальном русскоязычном Telegram-канале.
По мнению Дурова, ограничения и блокировки в интернете привели к оттоку специалистов, которые могли бы участвовать в создании отечественной платформы для смартфонов. Он считает, что без собственной ОС все приложения, независимо от их происхождения, остаются уязвимыми для слежки и цензуры через механизмы, встроенные в iOS и Android, а также через магазины приложений этих экосистем.
Предприниматель также раскритиковал подход, при котором зарубежные сервисы заменяются отечественными аналогами при сохранении американских операционных систем. По его словам, такая практика не меняет сути зависимости от иностранных платформ.