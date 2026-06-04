В Китае представили человекоподобного робота ростом с ребенка

Китайская компания JAKA Robotics показала нового человекоподобного робота Pi, рассчитанного на работу вне заводских цехов. Как сообщает разработчик, модель объединяет искусственный интеллект, развитую систему восприятия окружающей среды и человекоподобную механику. Робот должен стать шагом компании от традиционной промышленной автоматизации к более универсальным интеллектуальным машинам.

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Один из самых компактных гуманоидов

Высота JAKA Pi составляет всего 1,22 метра, а вес — 42 килограмма. По словам разработчиков, это делает его одной из наиболее компактных человекоподобных платформ своего класса.

Робот получил 27 степеней свободы — так инженеры называют количество независимых движений суставов. Благодаря этому машина может выполнять сложные действия руками и уверенно перемещаться в пространстве. Новые шарнирные модули оказались на 15–27% компактнее предыдущих версий, что позволило уменьшить размеры всей конструкции.

Коленные приводы развивают крутящий момент до 120 ньютон-метров, обеспечивая устойчивую ходьбу, а каждая рука способна поднимать грузы массой до трех килограммов.

Искусственный интеллект разделили на два уровня

В основе Pi лежит вычислительная платформа Intel с необычной архитектурой управления. Разработчики условно разделили систему на два уровня.

Первый отвечает за понимание окружающего мира. Он обрабатывает данные с камер и датчиков, работает с большими языковыми моделями, анализирует голосовые команды и принимает решения. Второй уровень занимается движением в режиме реального времени, контролируя работу приводов с задержкой всего в несколько миллисекунд.

Такой подход позволяет роботу не только понимать инструкции человека, но и самостоятельно строить последовательность действий для выполнения поставленной задачи.

Выход за пределы заводов

JAKA Robotics была основана в Шанхае в 2015 году и получила известность благодаря коллаборативным роботам — машинам, способным безопасно работать рядом с людьми на производстве.

За последние годы компания активно расширяет направление интеллектуальной робототехники. Помимо промышленных серий JAKA Zu и JAKA Pro, она выпускает системы машинного зрения, датчики силы и компактные исследовательские платформы.

Появление JAKA Pi отражает более широкий тренд китайской робототехники. Недавно человекоподобных роботов начали внедрять в логистическую сеть страны. В Гуанчжоу автоматизированные гуманоидные системы уже участвуют в сортировке посылок и складских операциях.

Роботы для реального мира

По замыслу создателей, Pi станет универсальной платформой для исследований в области так называемого воплощенного интеллекта — направления, в котором искусственный интеллект тесно связан с физическим телом робота и его взаимодействием с окружающей средой.

Компания рассчитывает, что сочетание языковых моделей, компьютерного зрения и точного управления движением позволит таким машинам постепенно выходить за пределы специализированных производственных задач и работать в более сложных и непредсказуемых условиях, где сегодня все еще требуется участие человека.