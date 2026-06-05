Греф назвал РФ одной из лидеров по развитию искусственного интеллекта

Россия входит в пятерку стран-лидеров по развитию искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ, передает «Газета.Ru».

«У нас есть свои национальные модели и достаточно развитые компании и команды, которые обладают всем набором компетенций, которые необходимы для разработки фундаментальных моделей», — сказал он.

До этого исследователи Школы коммуникаций НИУ ВШЭ и РОМИР выяснили, что россияне стали воспринимать искусственный интеллект более прагматично: все реже — как «сверхразум» и все чаще — как рабочий инструмент. При этом главными страхами, связанными с ИИ, стали мошенничество и киберугрозы.

Также опрос показал, что обсуждение ИИ и информационных технологий в медиа резко выросло. Если в 2024 году исследователи зафиксировали около 500 тыс. уникальных публикаций по теме, то в 2025 году — более 600 тыс., а в 2026 году — уже около 2,5 млн. При этом изменился характер обсуждений. Если раньше в центре внимания были абстрактные опасения, то теперь акцент сместился на практические вопросы — применение ИИ, кибербезопасность и защиту данных.