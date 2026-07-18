Почему собаки едят траву

Наверное, каждый хозяин собаки, который держит дома растения, хоть раз задумывался, почему питомцам так хочется грызть рассаду. Иногда им ничего не стоит и остановиться после прогулки, чтобы пожевать траву — но зачем? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

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Подавляющее большинство собак любят грызть траву. Исследование 2008 года, проведенное Калифорнийским университетом в Дейвисе, показало, что 79% людей, у чьих собак был ежедневный доступ к растениям, говорили, что они грызут их. Последовавший опрос более 1 500 владельцев собак пришел к похожим результатам — 68% собак грызли траву ежедневно или еженедельно.

Другими словами, примерно три из четырех собак любят погрызть траву, и это не признак какого-либо заболевания. Если бы они ели траву, чтобы очистить организм, то логично было бы ожидать рвоту — но большинство животных не рвет. В той же научной работе 2008 года исследователи подчеркнули, что лишь 9% собак выглядели нездоровыми перед поеданием травы, и только 22% стошнило после. Диета никак не влияла на статистику: собаки, чьи хозяева участвовали в опросе, питались сырой едой, кормом и даже следовали вегетарианской диете.

У поедания травы нет какого-либо диетологического объяснения — если собака грызет траву, то это не значит, что ее организму чего-то не хватает. Популярный миф также говорит, что собаки пытаются вымыть из кишечника паразитов, поедая траву, но многие собаки в исследовании ежемесячно принимали препараты против паразитов.

Что остается, если оставить в стороне болезнь и диету? Только аппетит. Судя по всему, большинство собак любят грызть траву, потому что она им нравится. А вот почему она им нравится — уже более сложный вопрос. Калифорнийцы в 2008-м предположили, что поедание травы — естественное поведение, которое может быть отголоском инстинкта древних предков собак.

В целом, это убедительная теория. Может, в прошлом трава и впрямь помогала представителям семейства псовых очищать организм от кишечных паразитов. Волокна травы могли физически опутывать паразитов и удалять их из организма с пометом. Анализ отходов жизнедеятельности диких псовых поддерживает данную идею, поскольку в их помете и впрямь находили длинные волокна растительного происхождения, в которых иногда были запутавшиеся паразиты. Исследование домашних кошек от 2021 года пришло к схожим итогам.

Таким образом, поедание травы можно считать инстинктом у кошек и собак, хоть и не до конца понятно, почему этот инстинкт существует. Тяга пожевать траву почти никогда не причиняет проблемы, но излишек травы может привести к возникновению у животного запора. Достаточно лишь следить за состоянием домашнего питомца и убедиться, что он случайно не съест токсичное растение.