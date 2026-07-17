Как деревья и кустарники помогают бороться с жарой в городах?

Города по всему миру стараются высаживать побольше деревьев, чтобы бороться с летней жарой, которая становится все сильнее каждый год. Но действительно ли это способно помочь? Портал theconversation.com рассказал о научной работе, которая ответила на этот вопрос.

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Города естественным образом накапливают тепло. Дороги, строения и асфальт впитывают солнечную энергию днем и медленно выпускают ее назад в воздух, особенно ночью. Так называемый «эффект городского острова тепла» в сочетании с глобальным потеплением делает жаркие дни еще более утомляющими и опасными.

Деревья — один из самых популярных инструментов борьбы с жарой, потому что они создают тень и снижают объем тепла, поглощаемый окружающими поверхностями. Но комфорт на улице зависит не только от температуры воздуха. Люди ощущают жар через солнечный свет, отражаемое тепло, влажность и потоки воздуха. Даже под сенью деревьев улица может ощущаться некомфортной при слишком высокой влажности или недостаточном ветре.

По этой причине нет каких-то универсальных стратегий озеленения городской местности. Стратегия, которая хорошо работает в одном городе, может показывать совсем иной результат в другом.

Для того, чтобы понять, как городская растительность влияет на тепловой стресс, ученые сделали замеры температуры в трех городах и трех разных климатических зонах: умеренном Мельбурне, прохладном Мюнхене и влажном субтропическом Гонконге. Никаких компьютерных моделей — только реальные данные с улиц и зеленых пространств в летнюю жару.

Исследователи сравнили открытые пространства (без рассады), места, где есть только деревья, и точки, где присутствует смешанная растительность — трава, деревья и кустарники. Температура воздуха не входила в расчеты, поскольку настоящей целью было измерение средней температуры излучения — то есть, тепла, отдаваемого дорогами, стенами и другими поверхностями.

В Мельбурне уличные деревья снижали тепло, поглощаемое пешеходами, более чем на 18 градусов Цельсия по сравнению с открытыми улицами. Даже в местах, где температура воздуха почти не менялась, улицы в тени ощущались более прохладными. Мюнхен же продемонстрировал преимущества смешанной растительности — деревья и кустарники снижали полуденный тепловой стресс почти на 8 градусов.

А вот Гонконге наибольшую пользу приносили кроны деревьев, но результаты получились более смешанными, поскольку влажный климат меняет механизм охлаждения. Там густая растительность иногда слишком повышала планку влажности, тем самым ухудшая эффект охлаждения. Растения выпускают водяной пар в воздух через транспирацию, что хорошо помогает в сухом климате. Но во влажном дополнительная влага заставляет уличные пространства ощущаться более «липкими» и некомфортными, потому что человеческий пот хуже испаряется.

На некоторых улицах Мюнхена растительность также иногда снижала поточность воздуха в узких коридорах, тем самым запирая теплый воздух и не давая транспортным выбросам перемещаться подальше от пешеходов.

Таким образом, большой объем растительности не всегда идет на пользу. Проблему можно решить, если планировать городское озеленение более тщательно, подстраивая стратегию под региональные условия. Если в парках и на площадях смешанная растительность может эффективно охлаждать людей, параллельно поддерживая биоразнообразие, на плотных улицах городским планировщикам нужно балансировать тень и вентиляцию.